Додано: Вів 06 лип, 2021 14:29

malinin007 написав: Re: Форвард Банк Forward Bank

malinin007 написав:

Эта банка творит полнейший беспредел!

Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!



В выписке значится как

Переказ грошових

коштів СЗ No15/1-341

від "25" червня 2021 р.



В продолжение темы.

Прошерстил выписку за всю историю пользования картой, было 18.06 выкинуто с пенсионки Форвард на мою же Моно р2р 3280 грн, успешно в 18-59. по выписке прошло в тот же день. На Моно они благополучно зашли и были успешно оприходованы.

Интересно как это может быть связано? Re: Форвард Банк Forward Bankmalinin007 написав:Эта банка творит полнейший беспредел!Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!В выписке значится какПереказ грошовихкоштів СЗ No15/1-341від "25" червня 2021 р.В продолжение темы.Прошерстил выписку за всю историю пользования картой, было 18.06 выкинуто с пенсионки Форвард на мою же Моно р2р 3280 грн, успешно в 18-59. по выписке прошло в тот же день. На Моно они благополучно зашли и были успешно оприходованы.Интересно как это может быть связано?

Приветствую, коллеги.Что имею сказать по этому поводу. Был сегодня в отделении, начальница отделения помогла разобраться в проблеме.Оказывается, несанкционировано списанная 02.07.2021 сумма 3280 грн - это банк провел неудачную забракованную операцию 3280 грн от 18.06.2021 (р2р перевод на карту моно чужому человеку).Первый раз я кинул р2р на моно чужому человеку 3280 грн. Операция не прошла, перевод был забракован. У форварда эти глюки - стандартная ситуация. Деньги у меня со счета не списались, ни визуально на счете, ни по выписке.После чего я кинул р2р с форварда 3280 грн себе на моно успешно и перевел этому человеку со своей моно. Операция списания успешно отобразилась и на счете и в выписке.И спустя 14 дней, банк снимает у меня 3280 грн за ту первую забракованную операцию перевода!!!Это что за нонсенс? Без ведома клиента они проводят все забракованные операции? Так у меня их десятка 2 наберется. За каждой теперь следить?PS А тому человеку 18.06.2021 пришло две суммы 3280 грн. Один раз с форварда, второй раз с моно. Теперь пытаюсь выбить с него свои 3280 грн, хорошо есть связь с ним.БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!