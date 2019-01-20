malinin007 написав:Re: Форвард Банк Forward Bank malinin007 написав: Эта банка творит полнейший беспредел! Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!
В выписке значится как Переказ грошових коштів СЗ No15/1-341 від "25" червня 2021 р.
В продолжение темы. Прошерстил выписку за всю историю пользования картой, было 18.06 выкинуто с пенсионки Форвард на мою же Моно р2р 3280 грн, успешно в 18-59. по выписке прошло в тот же день. На Моно они благополучно зашли и были успешно оприходованы. Интересно как это может быть связано?
Приветствую, коллеги. Что имею сказать по этому поводу. Был сегодня в отделении, начальница отделения помогла разобраться в проблеме. Оказывается, несанкционировано списанная 02.07.2021 сумма 3280 грн - это банк провел неудачную забракованную операцию 3280 грн от 18.06.2021 (р2р перевод на карту моно чужому человеку). Первый раз я кинул р2р на моно чужому человеку 3280 грн. Операция не прошла, перевод был забракован. У форварда эти глюки - стандартная ситуация. Деньги у меня со счета не списались, ни визуально на счете, ни по выписке.
После чего я кинул р2р с форварда 3280 грн себе на моно успешно и перевел этому человеку со своей моно. Операция списания успешно отобразилась и на счете и в выписке.
И спустя 14 дней, банк снимает у меня 3280 грн за ту первую забракованную операцию перевода!!! Это что за нонсенс? Без ведома клиента они проводят все забракованные операции? Так у меня их десятка 2 наберется. За каждой теперь следить?
PS А тому человеку 18.06.2021 пришло две суммы 3280 грн. Один раз с форварда, второй раз с моно. Теперь пытаюсь выбить с него свои 3280 грн, хорошо есть связь с ним.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
Востаннє редагувалось malinin007 в Вів 06 лип, 2021 14:40, всього редагувалось 1 раз.
malinin007 написав:Первый раз я кинул р2р на моно чужому человеку 3280 грн. Операция не прошла, перевод был забракован. У форварда эти глюки - стандартная ситуация. Деньги у меня со счета не списались, ни визуально на счете, ни по выписке.
Был же выше вопрос и ответ:
malinin007 написав:
ingtrans написав:А общая сумма по выписке сходится с учетом двойного или одинарного списания?
Не сходится на 3280 грн. Если бы сходилась, то и вопросов бы не было. Специально сейчас пересчитал вручную.
Aps написав:Уверены что первый раз сумма не дошла до получателя?
Ввиду чего я мог бы предположить о том, что сумма могла дойти до получателя? Платеж у меня был забракован (что у форварда случается в 50% случаев), с красным крестиком (ошибка при обработке платежа). Я даже и подумать не мог, что сумма могла дойти, поэтому кинул повторно себе на моно и оттуда уже перевел человеку. Оказывается повторно, так как первый раз сумма с форварда ему дошла! Но у меня и сейчас этот платеж отображается забракованным.
Востаннє редагувалось malinin007 в Вів 06 лип, 2021 14:54, всього редагувалось 1 раз.