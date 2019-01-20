RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4893489448954896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:Re: Форвард Банк Forward Bank
  malinin007 написав:
Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!

В выписке значится как
Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.

В продолжение темы.
Прошерстил выписку за всю историю пользования картой, было 18.06 выкинуто с пенсионки Форвард на мою же Моно р2р 3280 грн, успешно в 18-59. по выписке прошло в тот же день. На Моно они благополучно зашли и были успешно оприходованы.
Интересно как это может быть связано?


Приветствую, коллеги.
Что имею сказать по этому поводу. Был сегодня в отделении, начальница отделения помогла разобраться в проблеме.
Оказывается, несанкционировано списанная 02.07.2021 сумма 3280 грн - это банк провел неудачную забракованную операцию 3280 грн от 18.06.2021 (р2р перевод на карту моно чужому человеку).
Первый раз я кинул р2р на моно чужому человеку 3280 грн. Операция не прошла, перевод был забракован. У форварда эти глюки - стандартная ситуация. Деньги у меня со счета не списались, ни визуально на счете, ни по выписке.

После чего я кинул р2р с форварда 3280 грн себе на моно успешно и перевел этому человеку со своей моно. Операция списания успешно отобразилась и на счете и в выписке.

И спустя 14 дней, банк снимает у меня 3280 грн за ту первую забракованную операцию перевода!!!
Это что за нонсенс? Без ведома клиента они проводят все забракованные операции? Так у меня их десятка 2 наберется. За каждой теперь следить?

PS А тому человеку 18.06.2021 пришло две суммы 3280 грн. Один раз с форварда, второй раз с моно. Теперь пытаюсь выбить с него свои 3280 грн, хорошо есть связь с ним.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
Востаннє редагувалось malinin007 в Вів 06 лип, 2021 14:40, всього редагувалось 1 раз.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 247
З нами з: 26.11.20
Подякував: 69 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:Первый раз я кинул р2р на моно чужому человеку 3280 грн. Операция не прошла, перевод был забракован. У форварда эти глюки - стандартная ситуация. Деньги у меня со счета не списались, ни визуально на счете, ни по выписке.

Был же выше вопрос и ответ:
  malinin007 написав:
  ingtrans написав:А общая сумма по выписке сходится с учетом двойного или одинарного списания?

Не сходится на 3280 грн. Если бы сходилась, то и вопросов бы не было. Специально сейчас пересчитал вручную.

То есть всё-таки по выписке всё сходится?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2909
З нами з: 31.07.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:То есть всё-таки по выписке всё сходится?

Что вы имеете ввиду под "сходится"? Сняли левых 3280 грн. Если не принимать в расчет тот факт, что я не имею к этому никакого отношения, то да, все сходится.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 247
З нами з: 26.11.20
Подякував: 69 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:46

  malinin007 написав:Что вы имеете ввиду под "сходится"? Сняли левых 3280 грн. Если не принимать в расчет тот факт, что я не имею к этому никакого отношения, то да, все сходится.


Уверены что первый раз сумма не дошла до получателя?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3519
З нами з: 24.06.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Aps написав:Уверены что первый раз сумма не дошла до получателя?


Ввиду чего я мог бы предположить о том, что сумма могла дойти до получателя? Платеж у меня был забракован (что у форварда случается в 50% случаев), с красным крестиком (ошибка при обработке платежа). Я даже и подумать не мог, что сумма могла дойти, поэтому кинул повторно себе на моно и оттуда уже перевел человеку. Оказывается повторно, так как первый раз сумма с форварда ему дошла!
Но у меня и сейчас этот платеж отображается забракованным.
Востаннє редагувалось malinin007 в Вів 06 лип, 2021 14:54, всього редагувалось 1 раз.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 247
З нами з: 26.11.20
Подякував: 69 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:53

  malinin007 написав:
  ingtrans написав:То есть всё-таки по выписке всё сходится?

Что вы имеете ввиду под "сходится"? Сняли левых 3280 грн. Если не принимать в расчет тот факт, что я не имею к этому никакого отношения, то да, все сходится.

Изначальный вопрос звучал так:
  ingtrans написав:А общая сумма по выписке сходится с учетом двойного или одинарного списания?

На что был ответ:
  malinin007 написав:Не сходится на 3280 грн. Если бы сходилась, то и вопросов бы не было. Специально сейчас пересчитал вручную.

Что я понял как "сложил все расходы и доходы за этот период и фактическая сумма не сошлась на 3280 грн" (на хватает 3280 грн).
Но сейчас было:
  malinin007 написав:Деньги у меня со счета не списались, ни визуально на счете, ни по выписке.

Что я понимаю как "сумма по выписке сошлась". Отсюда и был вопрос.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2909
З нами з: 31.07.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:55

ingtrans
мы друг друга тогда не поняли :D
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 247
З нами з: 26.11.20
Подякував: 69 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4893489448954896
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6876 1556206
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 14:28
Кочевник
Банк Восток 1 ... 38, 39, 40
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
398 320854
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 14:20
mustbe
Правекс-Банк 1 ... 233, 234, 235
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 10:43
2340 743682
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 13:12
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.