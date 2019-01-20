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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4894489548964897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  aseteen написав:Коллеги, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ и УТОЧНЯЙТЕ У АДРЕСАТА получение перевода.


Я понял одно - с Форварда вообще не стоит ничего переводить на чужие карты и счета!
Только на свои. Чужим - только транзитом. Через моно, например.

P.S. Человек оказался адекватным, вернул деньги.
malinin007
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Повідомлень: 248
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  #<1 ... 4894489548964897
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