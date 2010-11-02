RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4894489548964897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  aseteen написав:Коллеги, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ и УТОЧНЯЙТЕ У АДРЕСАТА получение перевода.


Я понял одно - с Форварда вообще не стоит ничего переводить на чужие карты и счета!
Только на свои. Чужим - только транзитом. Через моно, например.

P.S. Человек оказался адекватным, вернул деньги.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 250
З нами з: 26.11.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 06:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:СЭПилка хорошая у него


ага, до тих пір поки її не зупинять по якісь там причині і ніяким чином вас не повідомлять
тоді вам прийдеться бігти в віділення піднімати хай і нести документи
PS практика
greenozon
 
Повідомлень: 11532
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4894489548964897
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, zvir і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9591, 9592, 9593
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95923 11820624
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 07:46
Alfa_Bank
Банк Глобус 1 ... 742, 743, 744
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7431 1039114
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 06:58
greenozon
Банк Восток 1 ... 39, 40, 41
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
404 322542
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 01:46
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95924)
07.07.2021 08:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.