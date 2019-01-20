Я понял одно - с Форварда вообще не стоит ничего переводить на чужие карты и счета!
Только на свои. Чужим - только транзитом. Через моно, например.
P.S. Человек оказался адекватным, вернул деньги.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 17:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 07 лип, 2021 06:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:33
malinin007
aseteen
Спасибо за информацию! Немного шокирован Интересно сколько я уже денег потерял...
p2p-переводы - это одна из основных функций этой карты для меня. Да и банковских карт вообще. Интересно как с этим у ПУМБа? С ним пока опыта не имел.
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