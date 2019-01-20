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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4894489548964897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  aseteen написав:Коллеги, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ и УТОЧНЯЙТЕ У АДРЕСАТА получение перевода.


Я понял одно - с Форварда вообще не стоит ничего переводить на чужие карты и счета!
Только на свои. Чужим - только транзитом. Через моно, например.

P.S. Человек оказался адекватным, вернул деньги.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 06:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:СЭПилка хорошая у него


ага, до тих пір поки її не зупинять по якісь там причині і ніяким чином вас не повідомлять
тоді вам прийдеться бігти в віділення піднімати хай і нести документи
PS практика
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:33

malinin007
aseteen
Спасибо за информацию! Немного шокирован :) Интересно сколько я уже денег потерял...

p2p-переводы - это одна из основных функций этой карты для меня. Да и банковских карт вообще. Интересно как с этим у ПУМБа? С ним пока опыта не имел.
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:13

  Monk23 написав:malinin007
aseteen
Спасибо за информацию! Немного шокирован :) Интересно сколько я уже денег потерял...

p2p-переводы - это одна из основных функций этой карты для меня. Да и банковских карт вообще. Интересно как с этим у ПУМБа? С ним пока опыта не имел.


у ПУМБа лучше, лучше всего у Туду (моно не пользую)
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:28

  cohan написав:
  Monk23 написав:malinin007
aseteen
Спасибо за информацию! Немного шокирован :) Интересно сколько я уже денег потерял...

p2p-переводы - это одна из основных функций этой карты для меня. Да и банковских карт вообще. Интересно как с этим у ПУМБа? С ним пока опыта не имел.


у ПУМБа лучше, лучше всего у Туду (моно не пользую)


ТУДУ (Мегабанк) - лучше всего , из-за малого использования свинорылов :) .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:53

  jay2004 написав:
  cohan написав:
  Monk23 написав:malinin007
aseteen
Спасибо за информацию! Немного шокирован :) Интересно сколько я уже денег потерял...

p2p-переводы - это одна из основных функций этой карты для меня. Да и банковских карт вообще. Интересно как с этим у ПУМБа? С ним пока опыта не имел.


у ПУМБа лучше, лучше всего у Туду (моно не пользую)


ТУДУ (Мегабанк) - лучше всего , из-за малого использования свинорылов :) .


ну вот идеально, я последний год забыл когда туду не отработал, или сразу - нельзя, лимиты, или сразу - ок, выполнено

как любит форвард - вроде выполнено, но на самом деле (втором конце) может быть что угодно - в туду и близко нет

а ПУМБ любит долнго до второго конца, у тебя ушло и все ок, а получатель ждет до 10 минут
cohan
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Повідомлень: 2160
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