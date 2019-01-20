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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 17:58
aseteen написав:
Коллеги, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ и УТОЧНЯЙТЕ У АДРЕСАТА получение перевода.
Я понял одно - с Форварда вообще не стоит ничего переводить на чужие карты и счета!
Только на свои. Чужим - только транзитом. Через моно, например.
P.S. Человек оказался адекватным, вернул деньги.
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malinin007
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Додано: Сер 07 лип, 2021 06:53
cohan написав:
СЭПилка хорошая у него
ага, до тих пір поки її не зупинять по якісь там причині і ніяким чином вас не повідомлять
тоді вам прийдеться бігти в віділення піднімати хай і нести документи
PS практика
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greenozon
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:33
malinin007 aseteen
Спасибо за информацию! Немного шокирован
Интересно сколько я уже денег потерял...
p2p-переводы - это одна из основных функций этой карты для меня. Да и банковских карт вообще. Интересно как с этим у ПУМБа? С ним пока опыта не имел.
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Monk23
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Додано: Сер 07 лип, 2021 14:13
Monk23 написав:malinin007 aseteen
Спасибо за информацию! Немного шокирован
Интересно сколько я уже денег потерял...
p2p-переводы - это одна из основных функций этой карты для меня. Да и банковских карт вообще. Интересно как с этим у ПУМБа? С ним пока опыта не имел.
у ПУМБа лучше, лучше всего у Туду (моно не пользую)
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cohan
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Додано: Сер 07 лип, 2021 14:28
cohan написав: Monk23 написав:malinin007 aseteen
Спасибо за информацию! Немного шокирован
Интересно сколько я уже денег потерял...
p2p-переводы - это одна из основных функций этой карты для меня. Да и банковских карт вообще. Интересно как с этим у ПУМБа? С ним пока опыта не имел.
у ПУМБа лучше, лучше всего у Туду (моно не пользую)
ТУДУ (Мегабанк) - лучше всего , из-за малого использования свинорылов
.
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jay2004
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Додано: Сер 07 лип, 2021 14:53
jay2004 написав: cohan написав: Monk23 написав:malinin007 aseteen
Спасибо за информацию! Немного шокирован
Интересно сколько я уже денег потерял...
p2p-переводы - это одна из основных функций этой карты для меня. Да и банковских карт вообще. Интересно как с этим у ПУМБа? С ним пока опыта не имел.
у ПУМБа лучше, лучше всего у Туду (моно не пользую)
ТУДУ (Мегабанк) - лучше всего , из-за малого использования свинорылов
.
ну вот идеально, я последний год забыл когда туду не отработал, или сразу - нельзя, лимиты, или сразу - ок, выполнено
как любит форвард - вроде выполнено, но на самом деле (втором конце) может быть что угодно - в туду и близко нет
а ПУМБ любит долнго до второго конца, у тебя ушло и все ок, а получатель ждет до 10 минут
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cohan
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