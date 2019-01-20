Додано: Сер 07 лип, 2021 19:57

V2 написав: Форвард чудить!

Картка КокоКредит, завжди в пільговому періоді.

Не зрозуміло чому на початку травня та червня нараховують відсотки за користування кредитом.

Звернення через мобільний додаток та електронку дають одну відповідь - звернення на фінальній стадії розгляду. Форвард чудить!Картка КокоКредит, завжди в пільговому періоді.Не зрозуміло чому на початку травня та червня нараховують відсотки за користування кредитом.Звернення через мобільний додаток та електронку дають одну відповідь - звернення на фінальній стадії розгляду.

Как вариант одна из трат была не кошерная. По условиям она гасится в последнюю очередь. То есть карту надо выводить в ноль. Но и возможно что это ляп самого скунса. У меня так было. Я это по выпискам вычислил (они нахимичили со своим же сторно дважды выплаченного кишмыша). Вопрос рассматривали больше двух месяцев. Все время капали проценты. На попытки ускорить был один ответ - вопрос на рассмотрении. Но в итоге все откатили взад.Борiтеся - поборете!