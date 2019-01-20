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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:51
V2 написав:
Форвард чудить!
Картка КокоКредит, завжди в пільговому періоді.
Не зрозуміло чому на початку травня та червня нараховують відсотки за користування кредитом.
Звернення через мобільний додаток та електронку дають одну відповідь - звернення на фінальній стадії розгляду.
Смотря какой минус и смотря сколько насчитали процентоа. Если каких-то пару копеек, то может и нормально, льготный период же не беспроцентныц, а с 0,001%. Если же насчитали много, то нужно разбираться, то ли банк обсчитался, то ли была операция, которая не входит в льготный период.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:57
V2 написав:
Форвард чудить!
Картка КокоКредит, завжди в пільговому періоді.
Не зрозуміло чому на початку травня та червня нараховують відсотки за користування кредитом.
Звернення через мобільний додаток та електронку дають одну відповідь - звернення на фінальній стадії розгляду.
Как вариант одна из трат была не кошерная. По условиям она гасится в последнюю очередь. То есть карту надо выводить в ноль. Но и возможно что это ляп самого скунса. У меня так было. Я это по выпискам вычислил (они нахимичили со своим же сторно дважды выплаченного кишмыша). Вопрос рассматривали больше двух месяцев. Все время капали проценты. На попытки ускорить был один ответ - вопрос на рассмотрении. Но в итоге все откатили взад.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 20:39
Flamingo написав: nozorrog написав: nozorrog написав:
За полгода беспроблемного пользования картой КоКо Дебит вдруг впервые списали 15 грн за пользование. При наличии на счетах овермного. Написал в поддержку. Стандартная отписка про рассмотрим-отпишемся. Посмотрим. Жду понедельника, когда люди в офисы придут.
Дождался ответа. Оказывается, в 1 (один) день за месяц сумма на карте была ниже 1000 грн, поэтому списали 15 грн за пользование за месяц.
Ну как бы все согласно тарифов. То есть банк полностью прав. А вы свои остатки получается не контролировали и от того не знали?
После закрытия дня (по идее - 19.00) выгнал все на депозит под ноль. А после пополнил карту Форварда переводом с другого банка. Получилось, что ноль пошел по этому дню, а пополнение по следующему, наверное. Буду умнее впредь.
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nozorrog
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Додано: Сер 07 лип, 2021 20:44
nozorrog написав: Flamingo написав: nozorrog написав:
Дождался ответа. Оказывается, в 1 (один) день за месяц сумма на карте была ниже 1000 грн, поэтому списали 15 грн за пользование за месяц.
Ну как бы все согласно тарифов. То есть банк полностью прав. А вы свои остатки получается не контролировали и от того не знали?
После закрытия дня (по идее - 19.00) выгнал все на депозит под ноль. А после пополнил карту Форварда переводом с другого банка. Получилось, что ноль пошел по этому дню, а пополнение по следующему, наверное. Буду умнее впредь.
А що каже виписка? На депо сьогодні, а поповнення вже завтра показує хіба? В мене бувають такі поповнення після 19:00, але поки що не попадався...
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Додано: Сер 07 лип, 2021 20:55
nozorrog написав:
После закрытия дня (по идее - 19.00) выгнал все на депозит под ноль. А после пополнил карту Форварда переводом с другого банка. Получилось, что ноль пошел по этому дню, а пополнение по следующему, наверное. Буду умнее впредь.
Сдернул Фарсом по р2р в 23:06 на дебетку.
Провелось текущим оперднем.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 21:08
Amethyst написав: nozorrog написав:
После закрытия дня (по идее - 19.00) выгнал все на депозит под ноль. А после пополнил карту Форварда переводом с другого банка. Получилось, что ноль пошел по этому дню, а пополнение по следующему, наверное. Буду умнее впредь.
Сдернул Фарсом по р2р в 23:06 на дебетку.
Провелось текущим оперднем.
Так, це вже як отченаш р2р майже: тягти отримувачем звідусіль, штовхати тільки за особливих обставин (або вже тоді СЕПати)...
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Додано: Сер 07 лип, 2021 21:15
nozorrog написав: Flamingo написав: nozorrog написав:
Дождался ответа. Оказывается, в 1 (один) день за месяц сумма на карте была ниже 1000 грн, поэтому списали 15 грн за пользование за месяц.
Ну как бы все согласно тарифов. То есть банк полностью прав. А вы свои остатки получается не контролировали и от того не знали?
После закрытия дня (по идее - 19.00) выгнал все на депозит под ноль. А после пополнил карту Форварда переводом с другого банка. Получилось, что ноль пошел по этому дню, а пополнение по следующему, наверное. Буду умнее впредь.
А переводили с другого банка как? Тянули приложением форварда или толкали приложением того, другого банка?
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Додано: Сер 07 лип, 2021 21:24
Некст ПБ уже не работает с сабжем? Несколько дней назад пополнял мобилку было все ОК, сегодня не смог сделать платеж в бюджет, пишет - забраковано. Раньше платил также с УСБ, все было нормально. А тут засада, хотел проверить будет ли кишмиш с этого платежа).
Есть ли варианты как оплатить в Казначейство по другому с Форварда?
Востаннє редагувалось sergia
в Сер 07 лип, 2021 21:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 21:28
sergia написав:
Некст ПБ уже не работает с сабжем?
Работает. Сегодня как раз ЕСВ заплатил.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 21:35
sergia написав:
Некст ПБ уже не работает с сабжем? Несколько дней назад пополнял мобилку было все ОК, сегодня не смог сделать платеж в бюджет, пишет - забраковано. Раньше платил также с УСБ, все было нормально. А тут засада, хотел проверить будет ли кишмиш с этого платежа).
Есть ли варианты как оплатить в Казначейство по другому с Форварда?
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