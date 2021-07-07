sergia написав:Некст ПБ уже не работает с сабжем? Несколько дней назад пополнял мобилку было все ОК, сегодня не смог сделать платеж в бюджет, пишет - забраковано. Раньше платил также с УСБ, все было нормально. А тут засада, хотел проверить будет ли кишмиш с этого платежа).
Есть ли варианты как оплатить в Казначейство по другому с Форварда?
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Вийшло ще гірше. Платіж у Форварід ніби пройшов але квітанцій немає. Вибив квітанцію в ПБ тільки через підтримку в чаті. По телефону відповідали що платіж не пройшов)
sergia написав:Некст ПБ уже не работает с сабжем? Несколько дней назад пополнял мобилку было все ОК, сегодня не смог сделать платеж в бюджет, пишет - забраковано. Раньше платил также с УСБ, все было нормально. А тут засада, хотел проверить будет ли кишмиш с этого платежа).
Есть ли варианты как оплатить в Казначейство по другому с Форварда?
Залогиниться в П24. Без входа в учётку - "режим максимальной паранойи"
Вийшло ще гірше. Платіж у Форварід ніби пройшов але квітанцій немає. Вибив квітанцію в ПБ тільки через підтримку в чаті. По телефону відповідали що платіж не пройшов)
По завершению платежа предлагает 2 кнопки: "сохранить квитанцию в pdf" и "отправить на имейл". Причём мне на подвязанную почту копия приходит по-умолчанию (если выбрать "по кнопке" - пришлют второй раз). Оно там в истории платежей должно быть, и чатик должен уметь отправить квитанцию на мыло тоже. Если платить залогиненым - то квитанцию легко отыскать
Вкладчик1234 написав:По завершению платежа предлагает 2 кнопки: "сохранить квитанцию в pdf" и "отправить на имейл". Причём мне на подвязанную почту копия приходит по-умолчанию (если выбрать "по кнопке" - пришлют второй раз). Оно там в истории платежей должно быть, и чатик должен уметь отправить квитанцию на мыло тоже. Если платить залогиненым - то квитанцию легко отыскать
Наверно сегодня не мой день. Пол года платил таким способом с Укрсиба, все было без проблем, даже без регистрации в ПБ. В выписке Форварда тоже нет этой операции и квитанции тоже нет.