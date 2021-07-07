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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4896489748984899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:28

ІБ тупить, по пару хв малєє крапочки і все...
http://prntscr.com/19gpuwi
greenozon
 
Повідомлень: 11543
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:49

  Вкладчик1234 написав:
  sergia написав:Некст ПБ уже не работает с сабжем? Несколько дней назад пополнял мобилку было все ОК, сегодня не смог сделать платеж в бюджет, пишет - забраковано. Раньше платил также с УСБ, все было нормально. А тут засада, хотел проверить будет ли кишмиш с этого платежа).

Есть ли варианты как оплатить в Казначейство по другому с Форварда?

Залогиниться в П24. Без входа в учётку - "режим максимальной паранойи"

Вийшло ще гірше. Платіж у Форварід ніби пройшов але квітанцій немає.
Вибив квітанцію в ПБ тільки через підтримку в чаті. По телефону відповідали що платіж не пройшов)
sergia
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Повідомлень: 193
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:16

  sergia написав:
  Вкладчик1234 написав:
  sergia написав:Некст ПБ уже не работает с сабжем? Несколько дней назад пополнял мобилку было все ОК, сегодня не смог сделать платеж в бюджет, пишет - забраковано. Раньше платил также с УСБ, все было нормально. А тут засада, хотел проверить будет ли кишмиш с этого платежа).

Есть ли варианты как оплатить в Казначейство по другому с Форварда?

Залогиниться в П24. Без входа в учётку - "режим максимальной паранойи"

Вийшло ще гірше. Платіж у Форварід ніби пройшов але квітанцій немає.
Вибив квітанцію в ПБ тільки через підтримку в чаті. По телефону відповідали що платіж не пройшов)

По завершению платежа предлагает 2 кнопки: "сохранить квитанцию в pdf" и "отправить на имейл".
Причём мне на подвязанную почту копия приходит по-умолчанию (если выбрать "по кнопке" - пришлют второй раз).
Оно там в истории платежей должно быть, и чатик должен уметь отправить квитанцию на мыло тоже. Если платить залогиненым - то квитанцию легко отыскать
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:44

  Вкладчик1234 написав:По завершению платежа предлагает 2 кнопки: "сохранить квитанцию в pdf" и "отправить на имейл".
Причём мне на подвязанную почту копия приходит по-умолчанию (если выбрать "по кнопке" - пришлют второй раз).
Оно там в истории платежей должно быть, и чатик должен уметь отправить квитанцию на мыло тоже. Если платить залогиненым - то квитанцию легко отыскать

Наверно сегодня не мой день. Пол года платил таким способом с Укрсиба, все было без проблем, даже без регистрации в ПБ.
В выписке Форварда тоже нет этой операции и квитанции тоже нет.
sergia
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  #<1 ... 4896489748984899
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