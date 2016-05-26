sergia написав:Некст ПБ уже не работает с сабжем? Несколько дней назад пополнял мобилку было все ОК, сегодня не смог сделать платеж в бюджет, пишет - забраковано. Раньше платил также с УСБ, все было нормально. А тут засада, хотел проверить будет ли кишмиш с этого платежа).
Есть ли варианты как оплатить в Казначейство по другому с Форварда?
Залогиниться в П24. Без входа в учётку - "режим максимальной паранойи"
Вийшло ще гірше. Платіж у Форварід ніби пройшов але квітанцій немає. Вибив квітанцію в ПБ тільки через підтримку в чаті. По телефону відповідали що платіж не пройшов)
sergia написав:Некст ПБ уже не работает с сабжем? Несколько дней назад пополнял мобилку было все ОК, сегодня не смог сделать платеж в бюджет, пишет - забраковано. Раньше платил также с УСБ, все было нормально. А тут засада, хотел проверить будет ли кишмиш с этого платежа).
Есть ли варианты как оплатить в Казначейство по другому с Форварда?
Залогиниться в П24. Без входа в учётку - "режим максимальной паранойи"
Вийшло ще гірше. Платіж у Форварід ніби пройшов але квітанцій немає. Вибив квітанцію в ПБ тільки через підтримку в чаті. По телефону відповідали що платіж не пройшов)
По завершению платежа предлагает 2 кнопки: "сохранить квитанцию в pdf" и "отправить на имейл". Причём мне на подвязанную почту копия приходит по-умолчанию (если выбрать "по кнопке" - пришлют второй раз). Оно там в истории платежей должно быть, и чатик должен уметь отправить квитанцию на мыло тоже. Если платить залогиненым - то квитанцию легко отыскать
Вкладчик1234 написав:По завершению платежа предлагает 2 кнопки: "сохранить квитанцию в pdf" и "отправить на имейл". Причём мне на подвязанную почту копия приходит по-умолчанию (если выбрать "по кнопке" - пришлют второй раз). Оно там в истории платежей должно быть, и чатик должен уметь отправить квитанцию на мыло тоже. Если платить залогиненым - то квитанцию легко отыскать
Наверно сегодня не мой день. Пол года платил таким способом с Укрсиба, все было без проблем, даже без регистрации в ПБ. В выписке Форварда тоже нет этой операции и квитанции тоже нет.
Искатель написав:Я лично номер 044-3000-106 уже давно занес в черный список. Последний звонок был 30 июня, потом, похоже, до них начало доходить 21 заблокированный вызов, из них 8 - только за 30 июня...
После очередного тупого звонка жене тоже занёс в чс на обоих телефонах. Напрягло, когда работаешь или чем-то занят, или ждёшь нужного звонка от человека - тут же звонит эта ху.. по 10-му кругу впаривать одно и то же.