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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4896489748984899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:28

ІБ тупить, по пару хв малєє крапочки і все...
http://prntscr.com/19gpuwi
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:49

  Вкладчик1234 написав:
  sergia написав:Некст ПБ уже не работает с сабжем? Несколько дней назад пополнял мобилку было все ОК, сегодня не смог сделать платеж в бюджет, пишет - забраковано. Раньше платил также с УСБ, все было нормально. А тут засада, хотел проверить будет ли кишмиш с этого платежа).

Есть ли варианты как оплатить в Казначейство по другому с Форварда?

Залогиниться в П24. Без входа в учётку - "режим максимальной паранойи"

Вийшло ще гірше. Платіж у Форварід ніби пройшов але квітанцій немає.
Вибив квітанцію в ПБ тільки через підтримку в чаті. По телефону відповідали що платіж не пройшов)
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:16

  sergia написав:
  Вкладчик1234 написав:
  sergia написав:Некст ПБ уже не работает с сабжем? Несколько дней назад пополнял мобилку было все ОК, сегодня не смог сделать платеж в бюджет, пишет - забраковано. Раньше платил также с УСБ, все было нормально. А тут засада, хотел проверить будет ли кишмиш с этого платежа).

Есть ли варианты как оплатить в Казначейство по другому с Форварда?

Залогиниться в П24. Без входа в учётку - "режим максимальной паранойи"

Вийшло ще гірше. Платіж у Форварід ніби пройшов але квітанцій немає.
Вибив квітанцію в ПБ тільки через підтримку в чаті. По телефону відповідали що платіж не пройшов)

По завершению платежа предлагает 2 кнопки: "сохранить квитанцию в pdf" и "отправить на имейл".
Причём мне на подвязанную почту копия приходит по-умолчанию (если выбрать "по кнопке" - пришлют второй раз).
Оно там в истории платежей должно быть, и чатик должен уметь отправить квитанцию на мыло тоже. Если платить залогиненым - то квитанцию легко отыскать
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:44

  Вкладчик1234 написав:По завершению платежа предлагает 2 кнопки: "сохранить квитанцию в pdf" и "отправить на имейл".
Причём мне на подвязанную почту копия приходит по-умолчанию (если выбрать "по кнопке" - пришлют второй раз).
Оно там в истории платежей должно быть, и чатик должен уметь отправить квитанцию на мыло тоже. Если платить залогиненым - то квитанцию легко отыскать

Наверно сегодня не мой день. Пол года платил таким способом с Укрсиба, все было без проблем, даже без регистрации в ПБ.
В выписке Форварда тоже нет этой операции и квитанции тоже нет.
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:16

  Искатель написав:Я лично номер 044-3000-106 уже давно занес в черный список. Последний звонок был 30 июня, потом, похоже, до них начало доходить :) 21 заблокированный вызов, из них 8 - только за 30 июня...

После очередного тупого звонка жене тоже занёс в чс на обоих телефонах. Напрягло, когда работаешь или чем-то занят, или ждёшь нужного звонка от человека - тут же звонит эта ху.. по 10-му кругу впаривать одно и то же.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:49

Скунс окаянный, не дал стянуть с себя денег (на Моню). Зато толкнуть – на ура
uavasylynka
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:42

  malinin007 написав:
  aseteen написав:Коллеги, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ и УТОЧНЯЙТЕ У АДРЕСАТА получение перевода.


Я понял одно - с Форварда вообще не стоит ничего переводить на чужие карты и счета!
Только на свои. Чужим - только транзитом. Через моно, например.

P.S. Человек оказался адекватным, вернул деньги.

От та операция на 3280 от 18.06.
Когда по времени проводили?
Небось ближе к вечеру?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:16

Хочу на следующей неделе поехать в отделение Форварда по адресу проспект Центральный 76 (в Николаеве всего одно отделение этого банка, одно на весь облцентр).
Кто-то из Николаева уже получал в этом отделении "пенсионную" КОКО? А кредитку?
Не хочу приехать - а тут "опачки, вам отказано", поэтому и спрашиваю.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sanyok77 написав:Не хочу приехать - а тут "опачки, вам отказано", поэтому и спрашиваю.

А по какой причине "опачки..."? Ее же в принципе дают кому попало, но вот только у меня получилось, что в одном отделении не было в наличии пластика.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:От та операция на 3280 от 18.06.
Когда по времени проводили?
Небось ближе к вечеру?

Да, около 18-50
malinin007
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