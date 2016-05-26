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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:53
И сейчас Ошибка сервиса. Только для хранения денег. Никакой оперативности.
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lel
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Додано: Чет 08 лип, 2021 21:04
lel написав:
И сейчас Ошибка сервиса. Только для хранения денег. Никакой оперативности.
Да, не войти ни в мобильную ни в вэб версию... горячка что то лепечет о незапланированных регламентных работах...
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Карамболь
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Додано: Чет 08 лип, 2021 21:12
Карамболь написав: lel написав:
И сейчас Ошибка сервиса. Только для хранения денег. Никакой оперативности.
Да, не войти ни в мобильную ни в вэю версию... (
А можна якось змусити Фарс надсилати звичайні СМС замість 3DS 2.0?
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kreuz
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Додано: Чет 08 лип, 2021 21:28
malinin007 написав: guntherhouse777 написав:
От та операция на 3280 от 18.06.
Когда по времени проводили?
Небось ближе к вечеру?
Да, около 18-50
Так это харам)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 08 лип, 2021 21:43
guntherhouse777 написав: malinin007 написав: guntherhouse777 написав:
От та операция на 3280 от 18.06.
Когда по времени проводили?
Небось ближе к вечеру?
Да, около 18-50
Так это харам)
Т.е. не кошерно?
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lel
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Додано: Чет 08 лип, 2021 22:04
kreuz написав:
А що каже виписка? На депо сьогодні, а поповнення вже завтра показує хіба? В мене бувають такі поповнення після 19:00, але поки що не попадався...
История получила продолжение. Я сам удивился, что в какой-то день мог 0 на счету оказаться, ведь я строго слежу за 15% с 15000. Зашел в приложение, нашел те дни и увидел, что минимальный остаток был 15000, а никак не 0. Сделал скрины, написал в поддержку, скрины приложил. Ответа пока нет. Что интересно, сервис Выписка в приложении кривой какой-то: показывает операции, но не показывает остатки. Очень странно это. Дело не в 15 грн, конечно, а в доверии. Если дурят в малом, то как можно верить в большом?
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Додано: Чет 08 лип, 2021 22:24
Карамболь написав: lel написав:
И сейчас Ошибка сервиса. Только для хранения денег. Никакой оперативности.
Да, не войти ни в мобильную ни в вэб версию... горячка что то лепечет о незапланированных регламентных работах...
Запрацювало...
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kreuz
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