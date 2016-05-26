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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4897489848994900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

И сейчас Ошибка сервиса. Только для хранения денег. Никакой оперативности.
lel
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 331 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:04

  lel написав:И сейчас Ошибка сервиса. Только для хранения денег. Никакой оперативности.

Да, не войти ни в мобильную ни в вэб версию... горячка что то лепечет о незапланированных регламентных работах...
Карамболь
 
Повідомлень: 626
З нами з: 12.12.12
Подякував: 11 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:12

  Карамболь написав:
  lel написав:И сейчас Ошибка сервиса. Только для хранения денег. Никакой оперативности.

Да, не войти ни в мобильную ни в вэю версию... (

А можна якось змусити Фарс надсилати звичайні СМС замість 3DS 2.0?
kreuz
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Повідомлень: 3090
З нами з: 10.12.07
Подякував: 161 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:28

  malinin007 написав:
  guntherhouse777 написав:От та операция на 3280 от 18.06.
Когда по времени проводили?
Небось ближе к вечеру?

Да, около 18-50

Так это харам)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4725
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

guntherhouse777 написав:
  malinin007 написав:
  guntherhouse777 написав:От та операция на 3280 от 18.06.
Когда по времени проводили?
Небось ближе к вечеру?

Да, около 18-50

Так это харам)
Т.е. не кошерно?
lel
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 331 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:04

  kreuz написав:А що каже виписка? На депо сьогодні, а поповнення вже завтра показує хіба? В мене бувають такі поповнення після 19:00, але поки що не попадався...

История получила продолжение. Я сам удивился, что в какой-то день мог 0 на счету оказаться, ведь я строго слежу за 15% с 15000. Зашел в приложение, нашел те дни и увидел, что минимальный остаток был 15000, а никак не 0. Сделал скрины, написал в поддержку, скрины приложил. Ответа пока нет. Что интересно, сервис Выписка в приложении кривой какой-то: показывает операции, но не показывает остатки. Очень странно это. Дело не в 15 грн, конечно, а в доверии. Если дурят в малом, то как можно верить в большом?
nozorrog
 
Повідомлень: 21
З нами з: 10.07.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:24

  Карамболь написав:
  lel написав:И сейчас Ошибка сервиса. Только для хранения денег. Никакой оперативности.

Да, не войти ни в мобильную ни в вэб версию... горячка что то лепечет о незапланированных регламентных работах...

Запрацювало...
kreuz
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Повідомлень: 3090
З нами з: 10.12.07
Подякував: 161 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:25

  nozorrog написав:
  kreuz написав:А що каже виписка? На депо сьогодні, а поповнення вже завтра показує хіба? В мене бувають такі поповнення після 19:00, але поки що не попадався...

История получила продолжение. Я сам удивился, что в какой-то день мог 0 на счету оказаться, ведь я строго слежу за 15% с 15000. Зашел в приложение, нашел те дни и увидел, что минимальный остаток был 15000, а никак не 0. Сделал скрины, написал в поддержку, скрины приложил. Ответа пока нет. Что интересно, сервис Выписка в приложении кривой какой-то: показывает операции, но не показывает остатки. Очень странно это. Дело не в 15 грн, конечно, а в доверии. Если дурят в малом, то как можно верить в большом?

Тягніть на майбутнє тутешнім р2р, тоді буде проведено днем операції по рахунку. Наразі така схема мене ще не підводила.
kreuz
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З нами з: 10.12.07
Подякував: 161 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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  #<1 ... 4897489848994900
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