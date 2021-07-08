Фарсик вчера принял СЭП с Альфы в 22:42.
Получается он тоже работает с СЭП 23/7?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:01
Фарсик вчера принял СЭП с Альфы в 22:42.
Получается он тоже работает с СЭП 23/7?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:07
Так отож)) Впредь буду умнее.
Горячка, кстати, так и не перезвонила по этому поводу, уже неделя прошла. Зато вчера звонили с предложением открыть депозит с бонусом. Тролят, похоже.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:11
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