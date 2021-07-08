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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4898489949004901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:01

Фарсик вчера принял СЭП с Альфы в 22:42.
Получается он тоже работает с СЭП 23/7?
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:07

  guntherhouse777 написав:
  malinin007 написав:
  guntherhouse777 написав:От та операция на 3280 от 18.06.
Когда по времени проводили?
Небось ближе к вечеру?

Да, около 18-50

Так это харам)

Так отож)) Впредь буду умнее.
Горячка, кстати, так и не перезвонила по этому поводу, уже неделя прошла. Зато вчера звонили с предложением открыть депозит с бонусом. Тролят, похоже.
malinin007
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Повідомлень: 256
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:11

  malinin007 написав:Фарсик вчера принял СЭП с Альфы в 22:42.
Получается он тоже работает с СЭП 23/7?

А провел каким числом?
Еще неделю назад мои СЭПы с Алки вот типа в 22:45 заходили/проводились утром следующего дня :(
Amethyst
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  #<1 ... 4898489949004901
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