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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:01
Фарсик вчера принял СЭП с Альфы в 22:42.
Получается он тоже работает с СЭП 23/7?
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malinin007
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:07
guntherhouse777 написав: malinin007 написав: guntherhouse777 написав:
От та операция на 3280 от 18.06.
Когда по времени проводили?
Небось ближе к вечеру?
Да, около 18-50
Так это харам)
Так отож)) Впредь буду умнее.
Горячка, кстати, так и не перезвонила по этому поводу, уже неделя прошла. Зато вчера звонили с предложением открыть депозит с бонусом. Тролят, похоже.
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malinin007
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:11
malinin007 написав:
Фарсик вчера принял СЭП с Альфы в 22:42.
Получается он тоже работает с СЭП 23/7?
А провел каким числом?
Еще неделю назад мои СЭПы с Алки вот типа в 22:45 заходили/проводились утром следующего дня
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:33
Amethyst написав:
А провел каким числом?
Еще неделю назад мои СЭПы с Алки вот типа в 22:45 заходили/проводились утром следующего дня
Так вчерашним и провел. С Альфы выкинул в 21-58, на фарс зашло в 22-42
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malinin007
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:36
malinin007 написав: Amethyst написав:
А провел каким числом?
Еще неделю назад мои СЭПы с Алки вот типа в 22:45 заходили/проводились утром следующего дня
Так вчерашним и провел. С Альфы выкинул в 21-58, на фарс зашло в 22-42
Вы pdf-Выписку смотрели или СМСкам поверили?
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:56
Amethyst
Выписку, конечно.
А шо, СЭП может зайти и не провестись по выписке?
Хотел вставить скриншоты, но как-то некрасиво получается. Нельзя под спойлер поместить.
Востаннє редагувалось malinin007
в П'ят 09 лип, 2021 13:30, всього редагувалось 3 разів.
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malinin007
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:24
malinin007 написав: Amethyst написав:
А провел каким числом?
Еще неделю назад мои СЭПы с Алки вот типа в 22:45 заходили/проводились утром следующего дня
Так вчерашним и провел. С Альфы выкинул в 21-58, на фарс зашло в 22-42
Провёл то он вроде как и вчерашним числом, но до 9-ти утра, как правильно заметил коллега Amethyst
, это мёртвые деньги. Вы можете убедиться в этом сами попробовав эти деньги сразу куда-нибудь перевести, пусть даже и на свои счета. До утра результат будет один - "недостаточно средств"
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Кассандра
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:32
Кассандра написав:
Провёл то он вроде как и вчерашним числом, но до 9-ти утра, как правильно заметил коллега Amethyst, это мёртвые деньги. Вы можете убедиться в этом сами попробовав эти деньги сразу куда-нибудь перевести, пусть даже и на свои счета. До утра результат будет один - "недостаточно средств"
Ну выкидывать не пробовал, да и сумма на карте до этого была, эксперимент был бы не показательным. А проценты на них считать начинает тоже со следующего дня или по факту захода?
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malinin007
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:34
Кассандра написав: malinin007 написав: Amethyst написав:
А провел каким числом?
Еще неделю назад мои СЭПы с Алки вот типа в 22:45 заходили/проводились утром следующего дня
Так вчерашним и провел. С Альфы выкинул в 21-58, на фарс зашло в 22-42
Провёл то он вроде как и вчерашним числом, но до 9-ти утра, как правильно заметил коллега Amethyst
, это мёртвые деньги. Вы можете убедиться в этом сами попробовав эти деньги сразу куда-нибудь перевести, пусть даже и на свои счета. До утра результат будет один - "недостаточно средств"
Если зашло на сберсчет, то все получится. Проблема, если зашло на карточный счет.
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unlock
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:40
unlock да, писала про карточные счета
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Кассандра
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