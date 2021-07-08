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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4899490049014902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:47

Ну да, по карте ещё синхру нуна пройти, а она ночью не фурычит
А вот с %% нуна выяснять.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Выводил кешбэк. Пришел пуш о зачислении на счет 247,18 грн (ну и в сообщениях эта сумма есть), а в выписке 247,17 грн. Что-то с округлением, видимо, не сошлось :)
ingtrans
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  #<1 ... 4899490049014902
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