Ну да, по карте ещё синхру нуна пройти, а она ночью не фурычит
А вот с %% нуна выяснять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:47
Ну да, по карте ещё синхру нуна пройти, а она ночью не фурычит
А вот с %% нуна выяснять.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Выводил кешбэк. Пришел пуш о зачислении на счет 247,18 грн (ну и в сообщениях эта сумма есть), а в выписке 247,17 грн. Что-то с округлением, видимо, не сошлось
Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:22
Банка шукає керівника відділення у Львові.
Тут є хто готовий очолити?
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