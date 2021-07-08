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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4900490149024903>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:47

Ну да, по карте ещё синхру нуна пройти, а она ночью не фурычит
А вот с %% нуна выяснять.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Выводил кешбэк. Пришел пуш о зачислении на счет 247,18 грн (ну и в сообщениях эта сумма есть), а в выписке 247,17 грн. Что-то с округлением, видимо, не сошлось :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:22

Банка шукає керівника відділення у Львові.
Тут є хто готовий очолити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

ИБ заставил поменять пароль. Поменял. Теперь не могу найти где в приложении настроить вход по отпечатку, который был. Есть только авторизация с ПИН кодом. Может выпилили?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:53

тянучка п2п зламалась ... З моно 3 операції успішні, штук 10 - мінус. Помилка.
ГЛ впевнено доповідає - усе добре, роботи не ведуться, ліміти анлім на зарахування.
У моно можуть бути приколи чи це таки скунс тупить ?

ПС. Не проходить поповнення ... різні суми. Помилка постійно. І веб і апка
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 09 лип, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:07

  lel написав:ИБ заставил поменять пароль. Поменял. Теперь не могу найти где в приложении настроить вход по отпечатку, который был. Есть только авторизация с ПИН кодом. Может выпилили?

Наверное, не заставил, а посоветовал. Вход по опечатку включается в настройках - тап на человеке слева вверху и дальше соответствующий пункт.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:14

  ingtrans написав:
  lel написав:ИБ заставил поменять пароль. Поменял. Теперь не могу найти где в приложении настроить вход по отпечатку, который был. Есть только авторизация с ПИН кодом. Может выпилили?

Наверное, не заставил, а посоветовал. Вход по опечатку включается в настройках - тап на человеке слева вверху и дальше соответствующий пункт.

Не так активировал. Установил ПИН код, затем появилась опция включить вход по отпечатку. Результат достигнут.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:У моно можуть бути приколи чи це таки скунс тупить ?

А в моно как подтверждаете: в приложении или через СМС? У моно есть как-то прикол с подтверждением в приложении, так что если подтверждаете в приложении, то проверьте с подтверждением через СМС.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:43

  ingtrans написав:А в моно как подтверждаете: в приложении или через СМС?

Дякую. Тільки пуш. У моно в мене смс не приходять і ніколи не приходили
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:Дякую. Тільки пуш. У моно в мене смс не приходять і ніколи не приходили

СМС и у меня не приходит, если специально не попросить. Я в подтверждении 3DS нажимаю ссылочку подтвердить с помощью СМС и приходит СМС.
ingtrans
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