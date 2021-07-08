Ну да, по карте ещё синхру нуна пройти, а она ночью не фурычит
А вот с %% нуна выяснять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:47
Ну да, по карте ещё синхру нуна пройти, а она ночью не фурычит
А вот с %% нуна выяснять.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Выводил кешбэк. Пришел пуш о зачислении на счет 247,18 грн (ну и в сообщениях эта сумма есть), а в выписке 247,17 грн. Что-то с округлением, видимо, не сошлось
Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:22
Банка шукає керівника відділення у Львові.
Тут є хто готовий очолити?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
ИБ заставил поменять пароль. Поменял. Теперь не могу найти где в приложении настроить вход по отпечатку, который был. Есть только авторизация с ПИН кодом. Может выпилили?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:53
тянучка п2п зламалась ... З моно 3 операції успішні, штук 10 - мінус. Помилка.
ГЛ впевнено доповідає - усе добре, роботи не ведуться, ліміти анлім на зарахування.
У моно можуть бути приколи чи це таки скунс тупить ?
ПС. Не проходить поповнення ... різні суми. Помилка постійно. І веб і апка
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 09 лип, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:07
Наверное, не заставил, а посоветовал. Вход по опечатку включается в настройках - тап на человеке слева вверху и дальше соответствующий пункт.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:14
Не так активировал. Установил ПИН код, затем появилась опция включить вход по отпечатку. Результат достигнут.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:43
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
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