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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:47
Ну да, по карте ещё синхру нуна пройти, а она ночью не фурычит
А вот с %% нуна выяснять.
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:22
Банка шукає керівника відділення у Львові.
Тут є хто готовий очолити?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:51
ИБ заставил поменять пароль. Поменял. Теперь не могу найти где в приложении настроить вход по отпечатку, который был. Есть только авторизация с ПИН кодом. Может выпилили?
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lel
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:53
тянучка п2п зламалась ... З моно 3 операції успішні, штук 10 - мінус. Помилка.
ГЛ впевнено доповідає - усе добре, роботи не ведуться, ліміти анлім на зарахування.
У моно можуть бути приколи чи це таки скунс тупить ?
ПС. Не проходить поповнення ... різні суми. Помилка постійно. І веб і апка
Востаннє редагувалось stas_rst
в П'ят 09 лип, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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stas_rst
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:07
lel написав:
ИБ заставил поменять пароль. Поменял. Теперь не могу найти где в приложении настроить вход по отпечатку, который был. Есть только авторизация с ПИН кодом. Может выпилили?
Наверное, не заставил, а посоветовал. Вход по опечатку включается в настройках - тап на человеке слева вверху и дальше соответствующий пункт.
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ingtrans
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:14
ingtrans написав: lel написав:
ИБ заставил поменять пароль. Поменял. Теперь не могу найти где в приложении настроить вход по отпечатку, который был. Есть только авторизация с ПИН кодом. Может выпилили?
Наверное, не заставил, а посоветовал. Вход по опечатку включается в настройках - тап на человеке слева вверху и дальше соответствующий пункт.
Не так активировал. Установил ПИН код, затем появилась опция включить вход по отпечатку. Результат достигнут.
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lel
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:37
stas_rst написав:
У моно можуть бути приколи чи це таки скунс тупить ?
А в моно как подтверждаете: в приложении или через СМС? У моно есть как-то прикол с подтверждением в приложении, так что если подтверждаете в приложении, то проверьте с подтверждением через СМС.
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ingtrans
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:43
ingtrans написав:
А в моно как подтверждаете: в приложении или через СМС?
Дякую. Тільки пуш. У моно в мене смс не приходять і ніколи не приходили
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stas_rst
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:52
stas_rst написав:
Дякую. Тільки пуш. У моно в мене смс не приходять і ніколи не приходили
СМС и у меня не приходит, если специально не попросить. Я в подтверждении 3DS нажимаю ссылочку подтвердить с помощью СМС и приходит СМС.
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ingtrans
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