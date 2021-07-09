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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:53
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andreyiskra
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:27
С 7% кб на платежи в этом месяце есть вопрос. С какого сервиса платить? Форвард, приват, портмоне, ... может с терминала? Спс
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valya
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:30
valya написав:
С 7% кб на платежи в этом месяце есть вопрос. С какого сервиса платить? Форвард, приват, портмоне, ... может с терминала? Спс
Платил через Приват - КБ получил. Оплата налога.
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ingtrans
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:02
valya написав:
С 7% кб на платежи в этом месяце есть вопрос. С какого сервиса платить? Форвард, приват, портмоне, ... может с терминала? Спс
Я платила налог на недвижимость через некст Привата, кешбек начислили. Правда Приват много сдирает комиссии 1%. Может где-то и меньше есть.
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Oktawa
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:14
Oktawa написав: valya написав:
С 7% кб на платежи в этом месяце есть вопрос. С какого сервиса платить? Форвард, приват, портмоне, ... может с терминала? Спс
Я платила налог на недвижимость через некст Привата, кешбек начислили. Правда Приват много сдирает комиссии 1%. Может где-то и меньше есть.
Была вот такая информация:
cohan написав:
Кому интересно по налогам из cabinet tax gov ua расклад такой:система | платеж 100 грн | платеж 1000 грн
Герц | 107 | 1020Ликпей | 102 | 1010
Ipay | 106.04 | 1024.41
City24 | 106 | 1024
EasyPay | 105 | 1020
Portmone| 106 | 1024
1% - это еще по-божески.
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ingtrans
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