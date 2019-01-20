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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4900490149024903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не входит в приложение
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

С 7% кб на платежи в этом месяце есть вопрос. С какого сервиса платить? Форвард, приват, портмоне, ... может с терминала? Спс
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  valya написав:С 7% кб на платежи в этом месяце есть вопрос. С какого сервиса платить? Форвард, приват, портмоне, ... может с терминала? Спс

Платил через Приват - КБ получил. Оплата налога.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:02

  valya написав:С 7% кб на платежи в этом месяце есть вопрос. С какого сервиса платить? Форвард, приват, портмоне, ... может с терминала? Спс

Я платила налог на недвижимость через некст Привата, кешбек начислили. Правда Приват много сдирает комиссии 1%. Может где-то и меньше есть.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:14

  Oktawa написав:
  valya написав:С 7% кб на платежи в этом месяце есть вопрос. С какого сервиса платить? Форвард, приват, портмоне, ... может с терминала? Спс

Я платила налог на недвижимость через некст Привата, кешбек начислили. Правда Приват много сдирает комиссии 1%. Может где-то и меньше есть.


Была вот такая информация:
  cohan написав:Кому интересно по налогам из cabinet tax gov ua расклад такой:

система | платеж 100 грн | платеж 1000 грн
Герц | 107 | 1020
Ликпей | 102 | 1010
Ipay | 106.04 | 1024.41
City24 | 106 | 1024
EasyPay | 105 | 1020
Portmone| 106 | 1024

1% - это еще по-божески.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 04:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

По поводу кэшбека по категории продажа авто и сервис, детали.зп.юа и экзист сюда попадает.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 06:44

  andreyiskra написав:По поводу кэшбека по категории продажа авто и сервис, детали.зп.юа и экзист сюда попадает.

По этой категории капнуло с Гидросканд-рукава высокого давления.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 12:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

кто юзает категорию "Штрафы и платежи" - есть места где можно с квиташкой оплатит что бы она в суде катила? а то онлайн платеж к делу не пришить =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

А мне за виписки из ЗАГСа надо оплатить несколько квитанций, тоже думаю кудой?
valya
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  #<1 ... 4900490149024903
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