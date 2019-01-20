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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:06
korzviktor20 написав:
А распечатать квитанцию в иБ?
так вообще без комиса
но и без кешбека
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cohan
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