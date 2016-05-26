|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лип, 2021 18:24
greenozon написав:
Ви вже оплачували податки?
Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2931
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лип, 2021 18:58
ingtrans написав: greenozon написав:
Ви вже оплачували податки?
Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.
А как видно, если операция не входит в грейс?
(До РД далеко)
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4729
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лип, 2021 19:21
guntherhouse777 написав: ingtrans написав: greenozon написав:
Ви вже оплачували податки?
Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.
А как видно, если операция не входит в грейс?
(До РД далеко)
Никогда не выходил из грейса, за исключением нескольких минут после оплаты коммуналки с кешбэком, поэтому не знаю, как выглядит выход из грейса. Но сейчас у меня РД уже прошла и ничего лишнего не начислили.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2931
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лип, 2021 21:25
ingtrans написав:
Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.
А оплата за свои через Оплата послуг-Бюджетні платежі подходит для кешбека?
-
pepe
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 08.01.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лип, 2021 23:35
-
Sanyok77
-
-
- Повідомлень: 421
- З нами з: 31.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|435
|68476
|
|
|8175
|1889773
|
Вів 13 лип, 2021 23:21
cohan
|
|96158
|11908473
|
|