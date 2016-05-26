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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лип, 2021 18:24
greenozon написав:
Ви вже оплачували податки?
Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.
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ingtrans
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Додано: Вів 13 лип, 2021 18:58
ingtrans написав: greenozon написав:
Ви вже оплачували податки?
Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.
А как видно, если операция не входит в грейс?
(До РД далеко)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 13 лип, 2021 19:21
guntherhouse777 написав: ingtrans написав: greenozon написав:
Ви вже оплачували податки?
Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.
А как видно, если операция не входит в грейс?
(До РД далеко)
Никогда не выходил из грейса, за исключением нескольких минут после оплаты коммуналки с кешбэком, поэтому не знаю, как выглядит выход из грейса. Но сейчас у меня РД уже прошла и ничего лишнего не начислили.
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ingtrans
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Додано: Вів 13 лип, 2021 21:25
ingtrans написав:
Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.
А оплата за свои через Оплата послуг-Бюджетні платежі подходит для кешбека?
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pepe
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Додано: Вів 13 лип, 2021 23:35
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Sanyok77
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Додано: Сер 14 лип, 2021 07:47
а именную не открыли
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lamal
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Додано: Сер 14 лип, 2021 13:24
lamal написав:
а именную не открыли
Там же 2-3 недели ждать. И за каждую именную карту надо вроде 50 грн отдать.
Я пока на неименных посижу, а уже в 2025-2026 годах можно будет и за именные заплатить.
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Sanyok77
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Додано: Сер 14 лип, 2021 14:59
Sanyok77 написав:
И за каждую именную карту надо вроде 50 грн отдать.
Я пока на неименных посижу, а уже в 2025-2026 годах можно будет и за именные заплатить.
Ага, надо деньжат поднакопить )))
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mustbe
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:41
За два платежа за виписку из Загса через некст кб недали. Помечено как поштові та інші послуги. Наверное сибас тоже не дал бы
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valya
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:33
valya написав:
За два платежа за виписку из Загса через некст кб недали. Помечено как поштові та інші послуги. Наверное сибас тоже не дал бы
все так, это ж не пошлина
как у Нотариуса - проЦент за оформление квартиры - пошлина, один раз,
а плата за выписки - сколько хочешь раз
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cohan
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