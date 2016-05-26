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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4904490549064907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 18:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Ви вже оплачували податки?

Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 18:58

  ingtrans написав:
  greenozon написав:Ви вже оплачували податки?

Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.

А как видно, если операция не входит в грейс?
(До РД далеко)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 19:21

  guntherhouse777 написав:
  ingtrans написав:
  greenozon написав:Ви вже оплачували податки?

Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.

А как видно, если операция не входит в грейс?
(До РД далеко)

Никогда не выходил из грейса, за исключением нескольких минут после оплаты коммуналки с кешбэком, поэтому не знаю, как выглядит выход из грейса. Но сейчас у меня РД уже прошла и ничего лишнего не начислили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Я уже оплачивал ЕСВ через некст. Кешбэк начисляют, в грейс входит.

А оплата за свои через Оплата послуг-Бюджетні платежі подходит для кешбека?
pepe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:35

  ingtrans написав:
  Sanyok77 написав:Не хочу приехать - а тут "опачки, вам отказано", поэтому и спрашиваю.

А по какой причине "опачки..."? Ее же в принципе дают кому попало, но вот только у меня получилось, что в одном отделении не было в наличии пластика.

У меня получилось. На радостях открыл все карты, что есть в Форварде.

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Ну и серая КОКО-кард конечно же. Я её в июне открыл.
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Sanyok77
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 07:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

а именную не открыли
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:24

  lamal написав:а именную не открыли

Там же 2-3 недели ждать. И за каждую именную карту надо вроде 50 грн отдать.
Я пока на неименных посижу, а уже в 2025-2026 годах можно будет и за именные заплатить.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:59

  Sanyok77 написав:И за каждую именную карту надо вроде 50 грн отдать.
Я пока на неименных посижу, а уже в 2025-2026 годах можно будет и за именные заплатить.

Ага, надо деньжат поднакопить )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

За два платежа за виписку из Загса через некст кб недали. Помечено как поштові та інші послуги. Наверное сибас тоже не дал бы
valya
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:33

  valya написав:За два платежа за виписку из Загса через некст кб недали. Помечено как поштові та інші послуги. Наверное сибас тоже не дал бы


все так, это ж не пошлина
как у Нотариуса - проЦент за оформление квартиры - пошлина, один раз,
а плата за выписки - сколько хочешь раз
cohan
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  #<1 ... 4904490549064907
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