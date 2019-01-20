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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:43
З Форварда подзвонив бот, спитав чи я не проти підвищення кредитного ліміту))
Який ввічливий банк
Інші просто не питаючи підвищують)
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miltador
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Додано: Чет 15 лип, 2021 16:20
miltador написав:
З Форварда подзвонив бот, спитав чи я не проти підвищення кредитного ліміту))
Який ввічливий банк
Інші просто не питаючи підвищують)
Я заметил что они повышают с периодичностью примерно в полгода.
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Adast
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:03
Тянучка с ПУМБа на всеможу не работает совсем. Остается только СЭП?
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sonechko
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:27
sonechko написав:
Тянучка с ПУМБа на всеможу не работает совсем
"с ПУМБа на всеможу" - это как ?
Кто на ком стоял ?
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mustbe
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:57
mustbe написав: sonechko написав:
Тянучка с ПУМБа на всеможу не работает совсем
"с ПУМБа на всеможу" - это как ?
Кто на ком стоял ?
Тяну на ПУМБ всеможу с Форварда пенс.))))
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sonechko
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:43
Попробуйте на дебетку а с неё потом на кредитку.
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demichh
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