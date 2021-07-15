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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4905490649074908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:43

З Форварда подзвонив бот, спитав чи я не проти підвищення кредитного ліміту))
Який ввічливий банк :D Інші просто не питаючи підвищують)
miltador
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Повідомлень: 401
З нами з: 08.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 16:20

  miltador написав:З Форварда подзвонив бот, спитав чи я не проти підвищення кредитного ліміту))
Який ввічливий банк :D Інші просто не питаючи підвищують)

Я заметил что они повышают с периодичностью примерно в полгода.
Adast
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Повідомлень: 406
З нами з: 04.06.20
Подякував: 203 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:03

Тянучка с ПУМБа на всеможу не работает совсем. Остается только СЭП?
sonechko
 
Повідомлень: 222
З нами з: 23.02.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:27

  sonechko написав:Тянучка с ПУМБа на всеможу не работает совсем

"с ПУМБа на всеможу" - это как ?
Кто на ком стоял ?
mustbe
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Повідомлень: 5663
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 607 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:57

  mustbe написав:
  sonechko написав:Тянучка с ПУМБа на всеможу не работает совсем

"с ПУМБа на всеможу" - это как ?
Кто на ком стоял ?

Тяну на ПУМБ всеможу с Форварда пенс.))))
sonechko
 
Повідомлень: 222
З нами з: 23.02.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:43

sonechko

Попробуйте на дебетку а с неё потом на кредитку.
demichh
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 09.12.10
Подякував: 130 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:11

  demichh написав:Попробуйте на дебетку а с неё потом на кредитку.

да, так прошло.
sonechko
 
Повідомлень: 222
З нами з: 23.02.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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