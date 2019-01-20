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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4906490749084909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:36

Приложением ТАС Нормально сегодня стянулось с фарсика на пудру
Spring
 
Повідомлень: 385
З нами з: 04.02.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 4906490749084909
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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