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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лип, 2021 10:36
Приложением ТАС Нормально сегодня стянулось с фарсика на пудру
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Spring
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Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30
Spring написав:
Приложением ТАС Нормально сегодня стянулось с фарсика на пудру
А не должно было? Обычная операции
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Flamingo
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