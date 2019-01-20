Додано: Суб 17 лип, 2021 19:10

Фантом написав: ingtrans Интересен порядок сум, при котором финмон ПУМБа возбуждается. Интересен порядок сум, при котором финмон ПУМБа возбуждается.

Там было немного дурное возбуждение. Была у меня дебетка для хранения собственных средств, потом оформил кредитку и заполнил ее под завязку. Потом позвонили из отделения и сказали, что забыли подать данные в налоговую (я ФОП), нужно прийти переоформить. Я скинул все средства назад на дебетку, переоформил кредитку и опять перекинул средства уже на новую кредитку. А через пару дней мне звонят из Киева и просят подойти в отделение написать объяснительную. В отделении показывают распечатку того документа, который позже и на электронку прислали, а в нем написано, что вот у меня 3 счета, по одному (дебетка) получено условно 400к и выведено 400к, по другому (первая кредитка) получено 200к и выведено 200к и по третьему (вторая кредитка) получено 200к. Итого получено 800к и выведено 600к. Объясните, вы делаете с такими суммами. То, что все переводы, за исключением первоначального пополнения из-вне, были между моими же счетами внутри Форварда из документа совершенно не следует. Выглядит все так, как будто я действительно гонял сотни тысяч непонятно куда и зачем.