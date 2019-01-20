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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4906490749084909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:36

Приложением ТАС Нормально сегодня стянулось с фарсика на пудру
Spring
 
Повідомлень: 385
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30

  Spring написав:Приложением ТАС Нормально сегодня стянулось с фарсика на пудру

А не должно было? Обычная операции
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 6583
З нами з: 20.03.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард прислал заказное письмо с уведомлением о вручении. Почта с 10 и куча людей в 9-10. Уехал на дачу.
Чего ожидать? Финмон? Звонят каждую неделю, 4 выписки на эл.почту получаю.
Заинтригован....
lel
 
Повідомлень: 2947
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:29

  lel написав:Форвард прислал заказное письмо с уведомлением о вручении. Почта с 10 и куча людей в 9-10. Уехал на дачу.
Чего ожидать? Финмон? Звонят каждую неделю, 4 выписки на эл.почту получаю.
Заинтригован....

Финмон сразу вешает трилион долга по карте, потом разбирается. Тут что-то другое.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:46

  Фантом написав:
  lel написав:Форвард прислал заказное письмо с уведомлением о вручении. Почта с 10 и куча людей в 9-10. Уехал на дачу.
Чего ожидать? Финмон? Звонят каждую неделю, 4 выписки на эл.почту получаю.
Заинтригован....

Финмон сразу вешает трилион долга по карте, потом разбирается. Тут что-то другое.

Не ничего не вешали. Позвонили, пригласили в отделение писать объяснительную. Потом еще и на электронную почту прислали скан документа за подписью кого-то из финмона в духе у вас по счетам вот такие приходы/расходы, пишите объяснительную, а не то будем вынуждены прекратить сотрудничество. Правда, никаких заказных писем не присылали.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:50

ingtrans Интересен порядок сум, при котором финмон ПУМБа возбуждается.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Фантом написав:ingtrans Интересен порядок сум, при котором финмон ПУМБа возбуждается.


А что можно творить в ПУМБе, обналичивать через ВСЕ МОЖУ наличку с госбанков?
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:10

  Фантом написав:ingtrans Интересен порядок сум, при котором финмон ПУМБа возбуждается.

Там было немного дурное возбуждение. Была у меня дебетка для хранения собственных средств, потом оформил кредитку и заполнил ее под завязку. Потом позвонили из отделения и сказали, что забыли подать данные в налоговую (я ФОП), нужно прийти переоформить. Я скинул все средства назад на дебетку, переоформил кредитку и опять перекинул средства уже на новую кредитку. А через пару дней мне звонят из Киева и просят подойти в отделение написать объяснительную. В отделении показывают распечатку того документа, который позже и на электронку прислали, а в нем написано, что вот у меня 3 счета, по одному (дебетка) получено условно 400к и выведено 400к, по другому (первая кредитка) получено 200к и выведено 200к и по третьему (вторая кредитка) получено 200к. Итого получено 800к и выведено 600к. Объясните, вы делаете с такими суммами. То, что все переводы, за исключением первоначального пополнения из-вне, были между моими же счетами внутри Форварда из документа совершенно не следует. Выглядит все так, как будто я действительно гонял сотни тысяч непонятно куда и зачем.
ingtrans
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