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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Форвард прислал заказное письмо с уведомлением о вручении. Почта с 10 и куча людей в 9-10. Уехал на дачу.
Чего ожидать? Финмон? Звонят каждую неделю, 4 выписки на эл.почту получаю.
Заинтригован....
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:29
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:46
Не ничего не вешали. Позвонили, пригласили в отделение писать объяснительную. Потом еще и на электронную почту прислали скан документа за подписью кого-то из финмона в духе у вас по счетам вот такие приходы/расходы, пишите объяснительную, а не то будем вынуждены прекратить сотрудничество. Правда, никаких заказных писем не присылали.
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:50
ingtrans Интересен порядок сум, при котором финмон ПУМБа возбуждается.
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:10
Там было немного дурное возбуждение. Была у меня дебетка для хранения собственных средств, потом оформил кредитку и заполнил ее под завязку. Потом позвонили из отделения и сказали, что забыли подать данные в налоговую (я ФОП), нужно прийти переоформить. Я скинул все средства назад на дебетку, переоформил кредитку и опять перекинул средства уже на новую кредитку. А через пару дней мне звонят из Киева и просят подойти в отделение написать объяснительную. В отделении показывают распечатку того документа, который позже и на электронку прислали, а в нем написано, что вот у меня 3 счета, по одному (дебетка) получено условно 400к и выведено 400к, по другому (первая кредитка) получено 200к и выведено 200к и по третьему (вторая кредитка) получено 200к. Итого получено 800к и выведено 600к. Объясните, вы делаете с такими суммами. То, что все переводы, за исключением первоначального пополнения из-вне, были между моими же счетами внутри Форварда из документа совершенно не следует. Выглядит все так, как будто я действительно гонял сотни тысяч непонятно куда и зачем.
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