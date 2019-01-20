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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лип, 2021 10:36
Приложением ТАС Нормально сегодня стянулось с фарсика на пудру
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Spring
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Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30
Spring написав:
Приложением ТАС Нормально сегодня стянулось с фарсика на пудру
А не должно было? Обычная операции
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Flamingo
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Додано: Суб 17 лип, 2021 18:26
Форвард прислал заказное письмо с уведомлением о вручении. Почта с 10 и куча людей в 9-10. Уехал на дачу.
Чего ожидать? Финмон? Звонят каждую неделю, 4 выписки на эл.почту получаю.
Заинтригован....
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lel
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Додано: Суб 17 лип, 2021 18:29
lel написав:
Форвард прислал заказное письмо с уведомлением о вручении. Почта с 10 и куча людей в 9-10. Уехал на дачу.
Чего ожидать? Финмон? Звонят каждую неделю, 4 выписки на эл.почту получаю.
Заинтригован....
Финмон сразу вешает трилион долга по карте, потом разбирается. Тут что-то другое.
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Фантом
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Додано: Суб 17 лип, 2021 18:46
Фантом написав: lel написав:
Форвард прислал заказное письмо с уведомлением о вручении. Почта с 10 и куча людей в 9-10. Уехал на дачу.
Чего ожидать? Финмон? Звонят каждую неделю, 4 выписки на эл.почту получаю.
Заинтригован....
Финмон сразу вешает трилион долга по карте, потом разбирается. Тут что-то другое.
Не ничего не вешали. Позвонили, пригласили в отделение писать объяснительную. Потом еще и на электронную почту прислали скан документа за подписью кого-то из финмона в духе у вас по счетам вот такие приходы/расходы, пишите объяснительную, а не то будем вынуждены прекратить сотрудничество. Правда, никаких заказных писем не присылали.
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ingtrans
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Додано: Суб 17 лип, 2021 18:50
ingtrans Интересен порядок сум, при котором финмон ПУМБа возбуждается.
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Фантом
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Додано: Суб 17 лип, 2021 18:55
Фантом написав:
ingtrans Интересен порядок сум, при котором финмон ПУМБа возбуждается.
А что можно творить в ПУМБе, обналичивать через ВСЕ МОЖУ наличку с госбанков?
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Goodman
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:10
Фантом написав:ingtrans
Интересен порядок сум, при котором финмон ПУМБа возбуждается.
Там было немного дурное возбуждение. Была у меня дебетка для хранения собственных средств, потом оформил кредитку и заполнил ее под завязку. Потом позвонили из отделения и сказали, что забыли подать данные в налоговую (я ФОП), нужно прийти переоформить. Я скинул все средства назад на дебетку, переоформил кредитку и опять перекинул средства уже на новую кредитку. А через пару дней мне звонят из Киева и просят подойти в отделение написать объяснительную. В отделении показывают распечатку того документа, который позже и на электронку прислали, а в нем написано, что вот у меня 3 счета, по одному (дебетка) получено условно 400к и выведено 400к, по другому (первая кредитка) получено 200к и выведено 200к и по третьему (вторая кредитка) получено 200к. Итого получено 800к и выведено 600к. Объясните, вы делаете с такими суммами. То, что все переводы, за исключением первоначального пополнения из-вне, были между моими же счетами внутри Форварда из документа совершенно не следует. Выглядит все так, как будто я действительно гонял сотни тысяч непонятно куда и зачем.
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ingtrans
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:37
ingtrans написав: Фантом написав:ingtrans
Интересен порядок сум, при котором финмон ПУМБа возбуждается.
Там было немного дурное возбуждение. Была у меня дебетка для хранения собственных средств, потом оформил кредитку и заполнил ее под завязку. Потом позвонили из отделения и сказали, что забыли подать данные в налоговую (я ФОП), нужно прийти переоформить. Я скинул все средства назад на дебетку, переоформил кредитку и опять перекинул средства уже на новую кредитку. А через пару дней мне звонят из Киева и просят подойти в отделение написать объяснительную. В отделении показывают распечатку того документа, который позже и на электронку прислали, а в нем написано, что вот у меня 3 счета, по одному (дебетка) получено условно 400к и выведено 400к, по другому (первая кредитка) получено 200к и выведено 200к и по третьему (вторая кредитка) получено 200к. Итого получено 800к и выведено 600к. Объясните, вы делаете с такими суммами. То, что все переводы, за исключением первоначального пополнения из-вне, были между моими же счетами внутри Форварда из документа совершенно не следует. Выглядит все так, как будто я действительно гонял сотни тысяч непонятно куда и зачем.
мне до сих пор кредлимит не вернули, уже 8 мес прошло, так что да, цифры - тяжкое дело, ну хоть так
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cohan
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Додано: Суб 17 лип, 2021 22:04
ingtrans
Вобщем от 200к до 800к. Вне зависимости от сути операций. Принято, спасибо.
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Фантом
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