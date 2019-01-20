Не факт. Не исключаю, что в данном случае не понравилось, что такие суммы накопились буквально в течение пары дней.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 18 лип, 2021 08:09
Мені зателефонували спочатку, потім на мило прислали, а вже аж потім паперового листа від фінмону. Картки не чіпали, бо у зазначений термін я відповів їм, що ганяв свої кошти між своїми рахунками в різних банках для власних потреб. Поки що нормально працюємо далі на дещо зменшених обертах...
Доречі, додавав до листа довідки про доходи. Лист в архів, архів під пароль, пароль у яйце, мапу його розташування у Вайбер )))
Додано: Нед 18 лип, 2021 11:36
Есть номер телефона, используется как запасной или аварийный, в использовании больше года.
Пришло сообщение, типа "ФИО, до такого-то числа оплатите борг 959грн, по кредитному договору номер такой-то, иначе "реестр боржникив", "арест имущества" и т.д.".
В связи с этим два риторических вопроса (можно и больше, но эти давно волнуют):
1. Как так интересно получается, что банк выдаёт кредиты, не проверяя контактную информацию? Таким образом, что должника потом ищут совсем не по адресу?
2. Почему при этом - честному клиенту с многолетней (10+ лет) историей взаимодействия с банком, оборотами, депозитами, проверенными контактами, но "работающему неофициально" - кредитку не дают даже с нулём?
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