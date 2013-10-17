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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4907490849094910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 07:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Фантом написав:Вобщем от 200к до 800к. Вне зависимости от сути операций.

Не факт. Не исключаю, что в данном случае не понравилось, что такие суммы накопились буквально в течение пары дней.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 08:09

  Фантом написав:
  lel написав:Форвард прислал заказное письмо с уведомлением о вручении. Почта с 10 и куча людей в 9-10. Уехал на дачу.
Чего ожидать? Финмон? Звонят каждую неделю, 4 выписки на эл.почту получаю.
Заинтригован....

Финмон сразу вешает трилион долга по карте, потом разбирается. Тут что-то другое.

Мені зателефонували спочатку, потім на мило прислали, а вже аж потім паперового листа від фінмону. Картки не чіпали, бо у зазначений термін я відповів їм, що ганяв свої кошти між своїми рахунками в різних банках для власних потреб. Поки що нормально працюємо далі на дещо зменшених обертах...

Доречі, додавав до листа довідки про доходи. Лист в архів, архів під пароль, пароль у яйце, мапу його розташування у Вайбер )))
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:36

Есть номер телефона, используется как запасной или аварийный, в использовании больше года.
Пришло сообщение, типа "ФИО, до такого-то числа оплатите борг 959грн, по кредитному договору номер такой-то, иначе "реестр боржникив", "арест имущества" и т.д.".

В связи с этим два риторических вопроса (можно и больше, но эти давно волнуют):
1. Как так интересно получается, что банк выдаёт кредиты, не проверяя контактную информацию? Таким образом, что должника потом ищут совсем не по адресу?
2. Почему при этом - честному клиенту с многолетней (10+ лет) историей взаимодействия с банком, оборотами, депозитами, проверенными контактами, но "работающему неофициально" - кредитку не дают даже с нулём?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:12

  Вкладчик1234 написав:2. Почему при этом - честному клиенту с многолетней (10+ лет) историей взаимодействия с банком, оборотами, депозитами, проверенными контактами, но "работающему неофициально" - кредитку не дают даже с нулём?

Ну знаю ряд кейсов когда неофициально работающему таки давали или с нулем, а потом наливали, или сразу с лимитом до 10к. Причем даже без депо или без истории сотрудничество. Поэтому по вам тем более странно если 10+ история. Мож у вас кто в кред.истории нагадил? (там по михе, дельте и т.п. не было ничего?)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:22

  Flamingo написав:Мож у вас кто в кред.истории нагадил? (там по михе, дельте и т.п. не было ничего?)

Ничего такого, в среднем около 400 по УБКИ
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:31

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:Мож у вас кто в кред.истории нагадил? (там по михе, дельте и т.п. не было ничего?)

Ничего такого, в среднем около 400 по УБКИ

Значит нуна поговорить с нач. отд-я, пригрозив сменить отд-е, повторно/правильно заполнить Анкету, указав самозанятость, кучу недвижимости и мульенные доходы от депо.

ПС. Вааще не понимаю, как завсегдатаи ветки, да при живом ОфПреде, могут быть хотя бы без 10К кредлимиту :)
Amethyst
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