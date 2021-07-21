Додано: Сер 21 лип, 2021 22:22

Scotch написав: guntherhouse777 Я имел ввиду,что по закону,не помню какой номер,но вряд ли были изменения,с процентов по пенсионным картам налог 19.5 не берётся.Это знаю точно.Но многие банки все равно снимали 19.5,некоторые не снимали. Я имел ввиду,что по закону,не помню какой номер,но вряд ли были изменения,с процентов по пенсионным картам налог 19.5 не берётся.Это знаю точно.Но многие банки все равно снимали 19.5,некоторые не снимали.

Вы не правильно помните. Еще когда только ввели кролячий налог, то предусмотрели, что банки не обязаны, а ИМЕЮТ ПРАВО не облагать налогом % по остаткам на счетах от зачисления на эти счета от социальных выплат (зарплат, пенсий, пособий и т.п.). Но для этого банки ОБЯЗАНЫ были организовать учет на таких счетах так, чтобы целевые зачисления не могли быть перемешаны с другими поступлениями на счет (переводы, пополнения налом, возвраты депо, выплата %% по депо и т.п.). На сами банки вводить такой учет не были обязаны и по сути это сделали единицы (приват, абанка), которые для этой цели создали субсчета в рамках одного счета, но пополнить субсчет можно было только целевыми деньгами. На самом деле это довольно геморно для банков так менять учет, а особых вистов оно мало кому из банков давало, поэтому большинство банков этим правом не пользовались и учитывали на пенсионных и зарплатных счетах и нецелевые поступления тоже и соответствеено никаких льгот по налогообложению доходов по остаткам на таких счетах не применяли.Как-то так...