При наличии пластика в отделении-выдают всем подряд.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лип, 2021 21:54
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:02
1. Фактически это было реализовано только в привате на "безналоговом", и недавно было прекращено.
Для остальных банков "IT-стартап-нации" реализовать этот фунционал - это либо "слишком сложно", либо "нет мотивации"
2. "Пенсионная карта" только так называется. Фактически это "карта для выплат", и её может получить любой
Также можно получить 50грн по рефералке
Нужно подать заявку на карту, при перезвоне сказать что нужна "пенсионная карта для выплат", и сделать операцию по карте от 100грн
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:22
Вы не правильно помните. Еще когда только ввели кролячий налог, то предусмотрели, что банки не обязаны, а ИМЕЮТ ПРАВО не облагать налогом % по остаткам на счетах от зачисления на эти счета от социальных выплат (зарплат, пенсий, пособий и т.п.). Но для этого банки ОБЯЗАНЫ были организовать учет на таких счетах так, чтобы целевые зачисления не могли быть перемешаны с другими поступлениями на счет (переводы, пополнения налом, возвраты депо, выплата %% по депо и т.п.). На сами банки вводить такой учет не были обязаны и по сути это сделали единицы (приват, абанка), которые для этой цели создали субсчета в рамках одного счета, но пополнить субсчет можно было только целевыми деньгами. На самом деле это довольно геморно для банков так менять учет, а особых вистов оно мало кому из банков давало, поэтому большинство банков этим правом не пользовались и учитывали на пенсионных и зарплатных счетах и нецелевые поступления тоже и соответствеено никаких льгот по налогообложению доходов по остаткам на таких счетах не применяли.
Как-то так...
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:37
Сын получил сегодня дебетку и пенсионку... всё сделали как обычно - активировали, установили пин, а вот на пуши до сего часа перевести не дало - пишет ошибка и всё... горячка морозится - идут регламентые работы - пробуйте подключить, если получится... кто-нить сталкивался с таким? Этак ведь можно и на абонку по смс информированию попасть...
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