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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4910491149124913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:54

  Scotch написав:Форвард на выплачивает пенсии,как же тогда получить пенсионную карту?Тем у кого есть удостоверение по логике?Кто сталкивался?

При наличии пластика в отделении-выдают всем подряд.
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:02

  Scotch написав:guntherhouse777 Я имел ввиду,что по закону,не помню какой номер,но вряд ли были изменения,с процентов по пенсионным картам налог 19.5 не берётся.Это знаю точно.Но многие банки все равно снимали 19.5,некоторые не снимали.

1. Фактически это было реализовано только в привате на "безналоговом", и недавно было прекращено.
Для остальных банков "IT-стартап-нации" реализовать этот фунционал - это либо "слишком сложно", либо "нет мотивации"
2. "Пенсионная карта" только так называется. Фактически это "карта для выплат", и её может получить любой
Также можно получить 50грн по рефералке
http://lx4.me/c/F2NxvxZp
Нужно подать заявку на карту, при перезвоне сказать что нужна "пенсионная карта для выплат", и сделать операцию по карте от 100грн
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:22

  Scotch написав:guntherhouse777 Я имел ввиду,что по закону,не помню какой номер,но вряд ли были изменения,с процентов по пенсионным картам налог 19.5 не берётся.Это знаю точно.Но многие банки все равно снимали 19.5,некоторые не снимали.

Вы не правильно помните. Еще когда только ввели кролячий налог, то предусмотрели, что банки не обязаны, а ИМЕЮТ ПРАВО не облагать налогом % по остаткам на счетах от зачисления на эти счета от социальных выплат (зарплат, пенсий, пособий и т.п.). Но для этого банки ОБЯЗАНЫ были организовать учет на таких счетах так, чтобы целевые зачисления не могли быть перемешаны с другими поступлениями на счет (переводы, пополнения налом, возвраты депо, выплата %% по депо и т.п.). На сами банки вводить такой учет не были обязаны и по сути это сделали единицы (приват, абанка), которые для этой цели создали субсчета в рамках одного счета, но пополнить субсчет можно было только целевыми деньгами. На самом деле это довольно геморно для банков так менять учет, а особых вистов оно мало кому из банков давало, поэтому большинство банков этим правом не пользовались и учитывали на пенсионных и зарплатных счетах и нецелевые поступления тоже и соответствеено никаких льгот по налогообложению доходов по остаткам на таких счетах не применяли.
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:37

Сын получил сегодня дебетку и пенсионку... всё сделали как обычно - активировали, установили пин, а вот на пуши до сего часа перевести не дало - пишет ошибка и всё... горячка морозится - идут регламентые работы - пробуйте подключить, если получится... кто-нить сталкивался с таким? Этак ведь можно и на абонку по смс информированию попасть...
Карамболь
 
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  #<1 ... 4910491149124913
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