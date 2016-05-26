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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4912491349144915

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

У мене є чорна дебетка і кредитка з нульовим лімітом.
Кредитку використовую для зберігання власних коштів під відсоток і для кешбека, коли воно того вартує. Багато разів телефонував щодо надання хоч якогось кредитного ліміту, безуспішно.
В планах отримати пенсійну. Не маю її через те що до найближчого відділення 250 км.
Я ФОП, і наскільки розумію банк не подав інфу про мої картки в податкову.
В понеділок буду у місті з відділенням банку і хочу відкрити пенсійну.
1. Чи зможуть заставити закрити жовту і чорну, якщо дізнаються що вона не подана в податкову?
2. Чи можна спробувати перевідкрити жовту (вже з кредитним лімітом) і чорну картку, а також отримати пенсійну за 1 день?
3. Чи втрачу я відсотки за зберігання власних коштів цього місяця якщо закрию картки і зразу відкрию нові?
4. Можливо краще відкрити тільки пенсійну, а інші перевідкривати в моїй області в крединому центрі на початку місяця?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Пансер написав:1. Чи зможуть заставити закрити жовту і чорну, якщо дізнаються що вона не подана в податкову?
2. Чи можна спробувати перевідкрити жовту (вже з кредитним лімітом) і чорну картку, а також отримати пенсійну за 1 день?
3. Чи втрачу я відсотки за зберігання власних коштів цього місяця якщо закрию картки і зразу відкрию нові?

1. Да
2. Открыть/переоткрыть за 1 день, скорее всего, да, а вот дадут кредитный лимит или нет - это неизвестно.
3. Проценты на остаток по карте, которая будет закрыта, насчитают, но получить их можно будет в отделении. На новую карту они не упадут.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

може хтось підкаже , як в Форвардонлайн змінити темну тему додатку , на світлу ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

lamal, застосунок не підтримує темну тему інтерфейсу.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:17

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lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:39

lamal, касииво, мож кеш какой де почистить (в настройках апликухи есть) или переустановитЬся даже.
Сами програмеры еще не знают о такой фиче :shock:

ПС. Говорят, шо на амоледах такой экран экономит батарею :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

lamal, а Вы уверены, что это не ваш телефон своими возможностями применяет тёмную тему приложения на приложения, которые её не имеют?

Просто по значкам это похоже.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Продовження щодо списання 12700 грн. з картки, сьогодні отримав відповідь з банку. Кому цікаво детально написав у відгуку на мінфіні. Щодо заяви з поліції ніяку інформацію ще не отримав.

https://minfin.com.ua/company/forward-b ... ew/237237/
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:29

  rosstikf написав:Продовження щодо списання 12700 грн. з картки, сьогодні отримав відповідь з банку. Кому цікаво детально написав у відгуку на мінфіні. Щодо заяви з поліції ніяку інформацію ще не отримав.

https://minfin.com.ua/company/forward-b ... ew/237237/

А шо за ОпСоС у вас?
Полиция проверяет возможную подмену СИМки и перехват СМСок?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:
  rosstikf написав:Продовження щодо списання 12700 грн. з картки, сьогодні отримав відповідь з банку. Кому цікаво детально написав у відгуку на мінфіні. Щодо заяви з поліції ніяку інформацію ще не отримав.

https://minfin.com.ua/company/forward-b ... ew/237237/

А шо за ОпСоС у вас?
Полиция проверяет возможную подмену СИМки и перехват СМСок?


Оператор київстар номер зарейстравано на паспорті, дзвінків ніяких не отримав, зв'язок не пропадав. Ніякого доступи до повідомлення вроді не було якщо б хтось і отримав доступ до повідомлень вкрали гроші і з інших банків всього 6-ми банками користуюсь, в акаунті гугл ніяких нових підключень не було. Для того щоб дойти до воду коду з смс спочатку треба вести пароль який у форварді дуже складний малі великі букви цифри спецсимволи. Щодо поліції тиждень назад був щоб взяти витяг з ердр але слідчий у відпустці пішов.
rosstikf
 
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