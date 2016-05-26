У мене є чорна дебетка і кредитка з нульовим лімітом. Кредитку використовую для зберігання власних коштів під відсоток і для кешбека, коли воно того вартує. Багато разів телефонував щодо надання хоч якогось кредитного ліміту, безуспішно. В планах отримати пенсійну. Не маю її через те що до найближчого відділення 250 км. Я ФОП, і наскільки розумію банк не подав інфу про мої картки в податкову. В понеділок буду у місті з відділенням банку і хочу відкрити пенсійну. 1. Чи зможуть заставити закрити жовту і чорну, якщо дізнаються що вона не подана в податкову? 2. Чи можна спробувати перевідкрити жовту (вже з кредитним лімітом) і чорну картку, а також отримати пенсійну за 1 день? 3. Чи втрачу я відсотки за зберігання власних коштів цього місяця якщо закрию картки і зразу відкрию нові? 4. Можливо краще відкрити тільки пенсійну, а інші перевідкривати в моїй області в крединому центрі на початку місяця?
Пансер написав:1. Чи зможуть заставити закрити жовту і чорну, якщо дізнаються що вона не подана в податкову? 2. Чи можна спробувати перевідкрити жовту (вже з кредитним лімітом) і чорну картку, а також отримати пенсійну за 1 день? 3. Чи втрачу я відсотки за зберігання власних коштів цього місяця якщо закрию картки і зразу відкрию нові?
1. Да 2. Открыть/переоткрыть за 1 день, скорее всего, да, а вот дадут кредитный лимит или нет - это неизвестно. 3. Проценты на остаток по карте, которая будет закрыта, насчитают, но получить их можно будет в отделении. На новую карту они не упадут.
rosstikf написав:Продовження щодо списання 12700 грн. з картки, сьогодні отримав відповідь з банку. Кому цікаво детально написав у відгуку на мінфіні. Щодо заяви з поліції ніяку інформацію ще не отримав.
rosstikf написав:Продовження щодо списання 12700 грн. з картки, сьогодні отримав відповідь з банку. Кому цікаво детально написав у відгуку на мінфіні. Щодо заяви з поліції ніяку інформацію ще не отримав.
А шо за ОпСоС у вас? Полиция проверяет возможную подмену СИМки и перехват СМСок?
Оператор київстар номер зарейстравано на паспорті, дзвінків ніяких не отримав, зв'язок не пропадав. Ніякого доступи до повідомлення вроді не було якщо б хтось і отримав доступ до повідомлень вкрали гроші і з інших банків всього 6-ми банками користуюсь, в акаунті гугл ніяких нових підключень не було. Для того щоб дойти до воду коду з смс спочатку треба вести пароль який у форварді дуже складний малі великі букви цифри спецсимволи. Щодо поліції тиждень назад був щоб взяти витяг з ердр але слідчий у відпустці пішов.