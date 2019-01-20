ото ржака
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:41
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Смотрю минфин не засчитал отзыв. Как и мой когда то, практически безобидный. Говнопомойка
Додано: Суб 24 лип, 2021 10:58
а какие банки еще пострадали?
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:36
Активи в татечка Таріко тають
Ще й штрафанули
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну, допустим, 100к деревяных это вообще, ниочем.На фоне активов банки.
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:05
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