RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4913491449154916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:33

  rosstikf написав:...але слідчий у відпустці пішов.
ото ржака :lol:
Ромасик
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 30.03.15
Подякував: 463 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:41

  Ромасик написав:
  rosstikf написав:...але слідчий у відпустці пішов.
ото ржака :lol:

Нажаль, слідчі в нас якісь і в чому незацікавлені, а корумпувати їх зацікавлюючи особисто якось не хо, отак сцуко й живемо...
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 10.12.07
Подякував: 164 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Смотрю минфин не засчитал отзыв. Как и мой когда то, практически безобидный. Говнопомойка
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3593
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 10:58

  rosstikf написав:Продовження щодо списання 12700 грн. з картки, сьогодні отримав відповідь з банку. Кому цікаво детально написав у відгуку на мінфіні. Щодо заяви з поліції ніяку інформацію ще не отримав.

https://minfin.com.ua/company/forward-b ... ew/237237/


а какие банки еще пострадали?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:36

Активи в татечка Таріко тають :(
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2021-05-01
Ще й штрафанули
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10949658
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37773
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 12:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну, допустим, 100к деревяных это вообще, ниочем.На фоне активов банки.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 13:05

  2XL написав:Смотрю минфин не засчитал отзыв. Как и мой когда то, практически безобидный. Говнопомойка

Минфин собирает личные данные) без л.д.отзывы не засчитываются) По форварду там и так уже негде печатей ставить.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 13:13

  korzviktor20 написав:Ну, допустим, 100к деревяных это вообще, ниочем.На фоне активов банки.

Активи перетнули межу вниз 300 млрд рейхрябчика.
Сам факт штрафу унікальний...за навязливу рекламу.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37773
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:57

УДАРИМ АВТОПРОБЕГОМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

подФОНД на плюсах :D
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:58

Какие лимиты на СЭП, 1 млн нормально выпустят, например? ))
mikos
 
Повідомлень: 136
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4913491449154916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1914, 1915, 1916
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19157 2860159
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 18:27
Alex_TT
Банк Земельний Капiтал 1 ... 47, 48, 49
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
483 118472
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 16:54
AlexSV
Банк Восток 1 ... 50, 51, 52
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
513 358934
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 15:08
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.