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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:33
rosstikf написав:
...але слідчий у відпустці пішов.
ото ржака
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Ромасик
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Додано: Суб 24 лип, 2021 09:59
Смотрю минфин не засчитал отзыв. Как и мой когда то, практически безобидный. Говнопомойка
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2XL
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Додано: Суб 24 лип, 2021 10:58
а какие банки еще пострадали?
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cohan
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Додано: Суб 24 лип, 2021 11:36
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Додано: Суб 24 лип, 2021 12:49
Ну, допустим, 100к деревяных это вообще, ниочем.На фоне активов банки.
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korzviktor20
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:05
2XL написав:
Смотрю минфин не засчитал отзыв. Как и мой когда то, практически безобидный. Говнопомойка
Минфин собирает личные данные) без л.д.отзывы не засчитываются) По форварду там и так уже негде печатей ставить.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:13
korzviktor20 написав:
Ну, допустим, 100к деревяных это вообще, ниочем.На фоне активов банки.
Активи перетнули межу вниз 300 млрд рейхрябчика.
Сам факт штрафу унікальний...за навязливу рекламу.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 21:58
Какие лимиты на СЭП, 1 млн нормально выпустят, например? ))
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mikos
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