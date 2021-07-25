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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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cohan
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Додано: Пон 26 лип, 2021 08:49
Не, ну финмон - это на вход
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mikos
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Ірина_, ShtormK, Модератор
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Нед 25 лип, 2021 23:52
cohan
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