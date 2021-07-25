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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4914491549164917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:57

  mikos написав:Какие лимиты на СЭП, 1 млн нормально выпустят, например? ))


да, с закрытием счета :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
вообще финмон строгий
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 08:49

  cohan написав:да, с закрытием счета :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
вообще финмон строгий

Не, ну финмон - это на вход :) обычно :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:05

колеги, така от фігня:
пробую сепом з веба скунса кинути більше 120К , видає, що "Залишку на обраному рахунку не достатньо для переказу" на жовтому фоні. Картка "Пенсійна"
Хоча залишку вистачає.
Як це лікується ?

ПС. Питання знялось двома перелогінами. Кошти лежали давно, тобто були наявні на рахунку. Глюк системи.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

stas_rst, что pdf-выписка показывает по счёту? Деньги на счету (не карте) есть?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:44

MASolomko Макс, дякую. Я це вище уточнив. Кошти давно на рахунку, я їх не закидав сьогодні-вчора :)
Пішли три сепи на інші вигідніші рахунки для обміну. Тепер питання - скільки чекати СЕП :) бо так "оперативно" можна й не встигнути на смачний курс.

ПС. Перший СЕП годину тому по пдф уже пройшов. Два (хвилин 15 тому - ще ні).

Нагадайте, яка мінімальна сума на рахунку повинна бути для безкомісу на Пенсійній ? 1К чи більше ?
stas_rst
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