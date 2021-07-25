да, с закрытием счета
вообще финмон строгий
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Додано: Нед 25 лип, 2021 23:57
Додано: Пон 26 лип, 2021 08:49
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:05
колеги, така от фігня:
пробую сепом з веба скунса кинути більше 120К , видає, що "Залишку на обраному рахунку не достатньо для переказу" на жовтому фоні. Картка "Пенсійна"
Хоча залишку вистачає.
Як це лікується ?
ПС. Питання знялось двома перелогінами. Кошти лежали давно, тобто були наявні на рахунку. Глюк системи.
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
stas_rst, что pdf-выписка показывает по счёту? Деньги на счету (не карте) есть?
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:44
MASolomko Макс, дякую. Я це вище уточнив. Кошти давно на рахунку, я їх не закидав сьогодні-вчора
Пішли три сепи на інші вигідніші рахунки для обміну. Тепер питання - скільки чекати СЕП бо так "оперативно" можна й не встигнути на смачний курс.
ПС. Перший СЕП годину тому по пдф уже пройшов. Два (хвилин 15 тому - ще ні).
Нагадайте, яка мінімальна сума на рахунку повинна бути для безкомісу на Пенсійній ? 1К чи більше ?
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:38
перший сеп - 51 хвилина. Зайшов в адресу.
Два наступні уже більше години (11.25 відправив) висять із позначкою: "очікує" у додатку скунса.
Дзвонити на ГЛ чи чекати ?
За цей час зате встигли запропонувати кредит готівкою:)
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
При получении кредитной карты банк как-то проверяет трудоустройство или со слов?
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