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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:36
stas_rst написав:
Нагадайте, яка мінімальна сума на рахунку повинна бути для безкомісу на Пенсійній ? 1К чи більше ?
Хоть 0 - по пенсионной нет комиссии за обслуживание.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 17:09
Це Фарс тупить. Точно!
Сьогоднішні СЕПи
- Фарс->ТАС - ~1,5 год.
- Моно->Фарс- ~2,5 год.
- Укрсиб->Моно - 26 хв. - красавчікі!
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Додано: Пон 26 лип, 2021 17:30
седня СЭП
Фарс - Алка, 12:42 - 13:37 = 55мин, норм
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