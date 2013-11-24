Хоть 0 - по пенсионной нет комиссии за обслуживание.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:36
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:09
Це Фарс тупить. Точно!
Сьогоднішні СЕПи
- Фарс->ТАС - ~1,5 год.
- Моно->Фарс- ~2,5 год.
- Укрсиб->Моно - 26 хв. - красавчікі!
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
А я пробую гасить коко кредитку. Тяну с Пумба всеможу и не получается?
С Пумба всеможу на коко кредитку малюет комис. Что делаю не так?
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Продолжайте тянуть Фарсом. Но ток звякните Лумумбе и отмените их галимый фрод-контроль)
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