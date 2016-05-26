|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:36
stas_rst написав:
Нагадайте, яка мінімальна сума на рахунку повинна бути для безкомісу на Пенсійній ? 1К чи більше ?
Хоть 0 - по пенсионной нет комиссии за обслуживание.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 771
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:09
Це Фарс тупить. Точно!
Сьогоднішні СЕПи
- Фарс->ТАС - ~1,5 год.
- Моно->Фарс- ~2,5 год.
- Укрсиб->Моно - 26 хв. - красавчікі!
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 857
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:30
седня СЭП
Фарс - Алка, 12:42 - 13:37 = 55мин, норм
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:33
А я пробую гасить коко кредитку. Тяну с Пумба всеможу и не получается?
С Пумба всеможу на коко кредитку малюет комис. Что делаю не так?
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1527
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 451 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:57
Продолжайте тянуть Фарсом. Но ток звякните Лумумбе и отмените их галимый фрод-контроль)
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 20:08
valya написав:
А я пробую гасить коко кредитку. Тяну с Пумба всеможу и не получается?
С Пумба всеможу на коко кредитку малюет комис. Что делаю не так?
Всеможу толкалка должна быть бесплатной. Бывает такое иногда, использую моню или аллу как прокладку по быстрому.
-
Citizen_D
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 14.03.20
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 21:09
Веб версия так и не сработала. Приложение справилось. ? закрыт!
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1527
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 451 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|515
|360239
|
|
|96345
|12019211
|
|
|489
|119666
|
Пон 26 лип, 2021 17:13
cohan
|