Хоть 0 - по пенсионной нет комиссии за обслуживание.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:36
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:09
Це Фарс тупить. Точно!
Сьогоднішні СЕПи
- Фарс->ТАС - ~1,5 год.
- Моно->Фарс- ~2,5 год.
- Укрсиб->Моно - 26 хв. - красавчікі!
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
А я пробую гасить коко кредитку. Тяну с Пумба всеможу и не получается?
С Пумба всеможу на коко кредитку малюет комис. Что делаю не так?
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Продолжайте тянуть Фарсом. Но ток звякните Лумумбе и отмените их галимый фрод-контроль)
Додано: Пон 26 лип, 2021 20:08
Додано: Пон 26 лип, 2021 21:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Веб версия так и не сработала. Приложение справилось. ? закрыт!
Додано: Пон 26 лип, 2021 22:55
Уфф, обрадовали. Т.е. у них все полегло? А я уж думал сломали его, а так оно мне нравилось для коммунальных. Сейчас при попытке повторить предыдущие платежи в них не подтягивается счет и назначение платежа. А если вбить их руками, то все равно не активируется клавиша отправки. Т.е. видно, что интеграция с чем-то не работает, например с АБС. Лучше конечно, чтоб банер вывесили, что что-то у них не так, чтоб люди не мучались. Ну будем желать им успеха. Я заинтересован в этой софтине.
Додано: Пон 26 лип, 2021 23:07
Так их еще и ломанули? То видать новый 3ds. В некоторых случаях деньги вообще на шару отдает, чем мошенники и пользуются. Такое управление рисками, а клиентам пудрят мозги, что 3ds.Вот такой он теперь стал. Спасибо МПС и банкам. Мошенники радостно потирают руки.
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