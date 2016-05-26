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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4915491649174918

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:36

  stas_rst написав:Нагадайте, яка мінімальна сума на рахунку повинна бути для безкомісу на Пенсійній ? 1К чи більше ?

Хоть 0 - по пенсионной нет комиссии за обслуживание.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:09

Це Фарс тупить. Точно!

Сьогоднішні СЕПи
- Фарс->ТАС - ~1,5 год.
- Моно->Фарс- ~2,5 год.
- Укрсиб->Моно - 26 хв. - красавчікі!
KVV
 
Повідомлень: 857
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Подякував: 35 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:30

седня СЭП
Фарс - Алка, 12:42 - 13:37 = 55мин, норм
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

А я пробую гасить коко кредитку. Тяну с Пумба всеможу и не получается?
С Пумба всеможу на коко кредитку малюет комис. Что делаю не так?
valya
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Продолжайте тянуть Фарсом. Но ток звякните Лумумбе и отмените их галимый фрод-контроль)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:08

  valya написав:А я пробую гасить коко кредитку. Тяну с Пумба всеможу и не получается?
С Пумба всеможу на коко кредитку малюет комис. Что делаю не так?

Всеможу толкалка должна быть бесплатной. Бывает такое иногда, использую моню или аллу как прокладку по быстрому.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Веб версия так и не сработала. Приложение справилось. ? закрыт!
valya
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 22:55

  valya написав:Веб версия так и не сработала.

Уфф, обрадовали. Т.е. у них все полегло? А я уж думал сломали его, а так оно мне нравилось для коммунальных. Сейчас при попытке повторить предыдущие платежи в них не подтягивается счет и назначение платежа. А если вбить их руками, то все равно не активируется клавиша отправки. Т.е. видно, что интеграция с чем-то не работает, например с АБС. Лучше конечно, чтоб банер вывесили, что что-то у них не так, чтоб люди не мучались. Ну будем желать им успеха. Я заинтересован в этой софтине.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 23:07

  rosstikf написав:Продовження щодо списання 12700 грн. з картки, сьогодні отримав відповідь з банку. Кому цікаво детально написав у відгуку на мінфіні. Щодо заяви з поліції ніяку інформацію ще не отримав.

https://minfin.com.ua/company/forward-b ... ew/237237/

Так их еще и ломанули? То видать новый 3ds. В некоторых случаях деньги вообще на шару отдает, чем мошенники и пользуются. Такое управление рисками, а клиентам пудрят мозги, что 3ds.Вот такой он теперь стал. Спасибо МПС и банкам. Мошенники радостно потирают руки.
newbie
 
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