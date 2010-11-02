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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:09
newbie написав:
Банк продолжает лежать? Платежи наружу не ходят? Или кому-то удалось отправить? Поддержка язык проглотила, только поздороваться смогла.
утренний СЭП из Фарса до Востока дошел до 12:00
но там Восток может до часу приходовать гроши
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Amethyst
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:13
Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...
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kreuz
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:31
kreuz написав:
Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...
мені дівчина в відділенні сказала - лише КАСА по цих плюсах
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greenozon
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